Um início diferente para o FC Porto na Taça da Liga

A Taça da Liga é uma prova que incomoda o FC Porto. Depois de alguns anos em que foi claramente desvalorizada pelo clube, nos últimos anos a perspectiva sobre a competição mudou, tendo passado a ser um objectivo para temporada. Só que, quase como se fosse uma maldição pelos anos de desconsideração, os resultados não têm aparecido e desde 2015 que os portistas não entravam na prova com um triunfo. Nesta quarta-feira, frente ao Santa Clara, pelo menos essa malapata terminou, com os “azuis e brancos” a vencerem por 1-0.

FC Porto e Santa Clara tinham jogado poucos dias antes. A contar para o campeonato, os portistas ganharam por 2-0. Nesta quarta-feira, com uma autêntica revolução nos dois “onzes” que se enfrentaram no domingo — cada um dos treinadores apenas manteve dois jogadores dos então titulares — o triunfo foi mais curto, mas caiu para o mesmo lado.

Positivo/Negativo Positivo Nakajima Foi público o puxão de orelhas que Sérgio Conceição deu ao japonês num jogo do campeonato, mas Nakajima deve ter percebido. Nesta quarta-feira, foi dos mais esforçados do FC Porto e dos que conseguiu dar um pouco de velocidade ao futebol dos portistas. Para além disso, o lance do golo foi quase todo mérito seu. Negativo Bruno Costa O médio do FC Porto foi dos menos influentes do meio-campo “azul e branco”. E se num jogo como o de nesta quarta-feira, em que a intensidade não é das maiores, Bruno Costa passa despercebido, será difícil tornar-se opção em partidas mais exigentes.

Negativo Piñeda Apesar do muito espaço que teve no flanco esquerdo do ataque do Santa Clara, o salvadorenho nunca tirou proveito disso. E ainda desperdiçou uma ocasião soberana no início da partida.

No FC Porto, houve muita gente jovem na equipa que subiu ao relvado do Dragão. O destaque vai, contudo, para o avançado Fábio Silva, que se tornou no mais jovem jogador de sempre como titular dos “dragões”, com 17 anos dois meses e dois dias. O jogo nem correu muito bem para o adolescente, mas o lugar na história dos portistas já ninguém lho tira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partida teve um início interessante, com Nakajima a ameaçar a baliza dos açorianos logo aos dois minutos. A resposta surgiu pouco depois, mas Pineda, completamente isolado frente a Diogo Costa, falhou o alvo de forma escandalosa.

Depois de um primeiro quarto de hora atrevido do Santa Clara, o FC Porto foi tomando conta do jogo e um remate de Soares à entrada da área dos insulares quase deu golo, não fosse a boa defesa de André Ferreira.

Com o domínio do jogo, o FC Porto foi empurrando o seu adversário para mais perto da sua baliza e, na sequência de um canto, Diogo Leite fez um primeiro aviso, cabeceando ao lado. À segunda tentativa, contudo, o defesa central portista não falharia e, aproveitando uma boa jogada individual de Nakajima, desviou com sucesso o cruzamento do japonês já em período de compensação do primeiro tempo.