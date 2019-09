Livro ilustrado apreendido por ASAE em biblioteca de Lisboa no âmbito de processo-crime

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu na terça-feira um exemplar do livro ilustrado As Gémeas Marotas na Biblioteca Municipal dos Olivais, em Lisboa. A apreensão, uma “medida cautelar" desencadeada “somente para preservação de prova”, decorre "de um processo-crime por usurpação de direitos de autor”, confirmou ao PÚBLICO, por escrito, fonte oficial da ASAE. O processo, cujo titular é o Ministério Público (MP), corre no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa e terá tido origem numa queixa cujos contornos o PÚBLICO está a tentar detalhar junto do MP.

O livro ilustrado As Gémeas Marotas surge assinado por um autor identificado como Brick Duna e apropria, de forma humorística e para adultos, o grafismo e o estilo dos famosos livros para crianças do autor holandês Dick Bruna (1927-2017), protagonizados pela coelha Miffy. A colecção é editada em Portugal pelas Edições Asa, que serão alheias à queixa enviada ao MP. Fonte da empresa adiantou esta tarde ao PÚBLICO que só agora a editora tomou conhecimento da existência deste livro, do qual deu entretanto notícia aos detentores dos direitos das obras de Dick Bruna, na Holanda.

Além da apreensão realizada na Biblioteca Municipal dos Olivais, em Lisboa, a ASAE visitou também na terça-feira a livraria Ler Devagar, em Lisboa, como confirmou à agência Lusa o livreiro José Pinho. Os três agentes da ASAE que se apresentaram na Ler Devagar para “confiscar os livros" não encontraram, porém, nenhum exemplar à venda.

“Comecei a vender esse livro há uns anos e foi um sucesso estrondoso. Comprámos a uma empresa que está legalizada, temos facturas, não vejo ilegalidade nisso. Vendi mais de 500 e tenho pena de não ter mais”, disse José Pinho à Lusa.

Na sua conta oficial do Twitter, a Câmara Municipal de Lisboa afirmou que “foi feita uma denúncia do caso e os livros estão a ser retirados dos pontos de venda e das bibliotecas”. Contactada pela Lusa, a coordenadora da Rede de Bibliotecas de Lisboa, Susana Silvestre, apenas confirmou a acção da ASAE naquela biblioteca.

A informação da acção da ASAE foi divulgada nas redes sociais na terça-feira e decorreu semanas depois de um artigo de opinião do padre Gonçalo Portocarrero de Almada, no Observador, criticando o conteúdo do livro. “Desconheço o artigo, mas se for a razão, isto parece a brigada dos costumes”, disse José Pinho à Lusa.