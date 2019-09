Já há trailer do filme de Breaking Bad

“Estás preparado?”, pergunta uma voz a Jesse Pinkman (Aaron Paul) no final do trailer de El Camino: Um filme Breaking Bad que foi divulgado na segunda-feira à noite. Produção Netflix filmada em segredo, o filme tem estreia marcada no serviço de streaming a 11 de Outubro e continua a história de Breaking Bad, a série da AMC que acabou em 2013 e foi um dos expoentes máximos da chamada idade de ouro da televisão. A acção segue o que aconteceu a Jesse, parceiro no tráfico de metanfetaminas de Walter White (Bryan Cranston), o professor de química de liceu que, após um diagnóstico de cancro, começa a fabricar e vender droga. No trailer, um Jesse quase acabado e a fugir da polícia, na sequência dos eventos do final da quinta temporada da série que esteve no ar entre 2008 e 2013, volta a encontrar-se com os amigos Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt Jones).

O filme marca a estreia na realização de longas-metragens de Vince Gilligan, o criador da série, que também é responsável pelo guião. As suas experiências anteriores atrás das câmaras foram em episódios de Ficheiros Secretos, para a qual escrevia, Breaking Bad e Better Call Saul, a prequela de Breaking Bad centrada no advogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), que está no ar desde 2015. El Camino não é portanto o primeiro regresso de Gilligan a este universo, mas é a primeira vez em que mostra o que aconteceu após o final da série transmitida originalmente em Portugal sob o nome Ruptura Total. A estreia surgirá numa época fértil em séries tornadas filmes, de Downton Abbey, estreado na semana passada, a Os Sopranos.