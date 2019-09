Expelliarmus — exposição Harry Potter: The Exhibition chega a Portugal em Novembro

A exposição itinerante Harry Potter: The Exhibition, que transporta consigo adereços e cenários dos filmes baseados na série literária de J.K. Rowling, vai chegar a Portugal já em Novembro. Cenários como o Grande Salão de Hogwarts ou a cabana de Hagrid ver-se-ão recriados de 16 de Novembro a 8 de Abril no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, anunciou a organização na manhã desta quarta-feira.

Harry Potter: The Exhibition está na estrada desde 2009, ano em que se estreava o filme Harry Potter e o Príncipe Misterioso (o sexto de oito filmes da série)​. Chega a Portugal uma década depois com 1500 metros quadrados de espaço expositivo onde serão mostrados “os adereços e trajes mais icónicos dos filmes de Harry Potter”, como “a varinha e os óculos de Harry”, informa a promotora portuguesa Everyhing is New. O comunicado garante que se trata de “trajes autênticos e adereços dos filmes”.

A exposição terá bilhetes à venda a partir das 10h do próximo sábado, e o seu próprio site dedicado. Os bilhetes diferem de preço não só conforme a idade, mas também consoante os dias da semana. Um bilhete normal custa 16 euros de segunda a sexta-feira mas sobe para 19 euros ao fim-de-semana. Nos dias úteis, as crianças até aos 12 anos pagam 12 euros, ao fim-de-semana pagam 15 euros. Há ainda ingressos de família com preços entre 38 e 52 euros.

Esta exposição dedicada a Harry Potter arrancou em Chicago e já andou por vários continentes, estacionando em países como Japão ou Itália, Austrália ou Canadá. Na mesma nota enviada às redacções esta quarta-feira, a Everything is New, conhecida pela produção de concertos e festivais como o Nos Alive e que se tem aventurado pela produção de exposições de grande público como as de Joana Vasconcelos no Palácio da Ajuda ou de Banksy na Cordoaria Nacional, detalha que a exposição é produzida pela GES Events em parceria com a Warner Bros. Consumer Products – produtora dos filmes Harry Potter, é a Warner que detém os direitos de grande parte do merchandising deste universo. Em Portugal, Harry Potter: The Exhibition é co-produzida pela Everything is New e pela Encore.