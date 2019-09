“Uma História colonial séria tem de cruzar as versões de colonizadores e colonizados”

Historiadora e cientista política marroquina, Fatima Harrak já assumiu vários cargos de direcção em instituições universitárias: no Instituto de Estudos Africanos da Universidade Mohamed V, em Rabat, onde é professora honorária, ou no Council for the Development of Social Science Research in Africa. Estudou em França (Institut d'Etudes Politiques) e em Inglaterra (School of Oriental and African Studies) e tem feito investigação sobre temas como a história de Marrocos e África, religião e mulheres, colonialismo ou escravatura.

