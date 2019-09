O cheiro a rabanete velho

Da Coreia do Sul e de Bong Joon-ho (A Criatura, Memories of Murder, Snowpiercer) chega o olhar mais mortífero e mais eivado de uma ironia negríssima visto em muito tempo sobre um tema clássico mas caído em desuso no cinema ocidental: as questões de classe. São eles, os pobres, os desempregados, os desapossados, os “parasitas”, na figura da família que nos é apresentada nas cenas iniciais. Vivem numa cave atravancada, com uma janelinha ao nível da rua aonde os bêbedos vêm urinar, e dedicam-se àquele “parasitismo” comum dos tempos modernos que consiste em tentar aproveitar o wi-fi dos vizinhos. Depois, arranjam um esquema para que todos — um a um: pai, mãe, filho, filha — se empreguem, em tarefas serviçais na casa da mesma família de classe alta, o que implica inventar maneiras de fazer despedir os infelizes que lá trabalhavam antes nas mesmas tarefas. É o primeiro sinal da enorme violência contida no filme de Bong: os parasitas parasitam, mas não há lugar para todos parasitarem ao mesmo tempo e por isso têm que se eliminar uns aos outros. As incidências da narrativa levarão isto ao extremo, em cenas de uma violência quase cartoon, mas firmemente mantida sob controlo por Bong Joon-ho, que nunca deixa o filme descambar para o irrealismo nem para as metáforas balofas.

