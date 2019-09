Demi Moore publica biografia onde revela ter sido violada

Uma infância difícil no seio de uma família disfuncional, uma adolescência marcada por uma violação, relações difíceis ao longo dos anos, entre três casamentos e respectivos divórcios. Tudo somado, a actriz Demi Moore diz que, para compilar as suas memórias num livro, lançado esta terça-feira se concentrou numa “questão fundamental”: “Como cheguei aqui? Vindo de onde eu vim, como cheguei aqui?”.

Numa entrevista à revista Harper’s Bazaar, em que é capa na edição de Outubro que chegou ontem às bancas, Demi Moore explica como sempre se sentiu em segundo plano. Primeiro, com o músico Freddy Moore, com quem foi casada de 1980 a 1985, tal como explica no seu livro: “Ao ver o Freddy [em palco], fiquei impressionada: se eu pudesse estar com alguém tão atraente, talvez também eu me tornasse atraente”. Depois, com Bruce Willis (casaram em 1987 e divorciaram-se no ano 2000), período em que por mais que fizesse — e protagonizou Ghost - Espírito do Amor, Proposta Indecente, Striptease… —, continuava sempre a ser a mulher do herói de Assalto ao Arranha-Céus. Por fim, foi apontada por se juntar a alguém com menos 16 anos, Ashton Kutcher, que tinha 27 quando Moore celebrava 42 – o casamento durou de 2005 a 2011.

Foto DR

Antes, lidou com a dependência do álcool e depois das drogas, revelando que, na primeira metade da década de 1980, quando estava no Brasil para a rodagem de Romance no Rio (1984), o uso de cocaína disparou, quase “queimando um buraco nas narinas”. Foi graças a Joel Schumacher, que realizou o filme em que entrou no ano seguinte (O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas), que acabou por entrar num programa para se ver livre das drogas, conseguindo manter-se sóbria até conhecer Kutcher, que achava que não existia tal coisa como o alcoolismo, recorda Moore no livro. Foi assim que voltou a beber. E quando perdeu o bebé que esperava, num aborto espontâneo que conseguiu, na época, manter longe dos holofotes, acabou se culpar e beber ainda mais. “Nem consigo expressar o quão perdida, vazia, desesperada, confusa [estava]”, revelou numa entrevista cedida ao programa Good Morning America.

A actriz conta ainda ter sido alvo das infidelidades de Kutcher: a primeira vez, quando estavam juntos há seis anos; a segunda, em vésperas do fim da união. E, pelo meio, relata situações em que terá sido convencida pelo marido a participar em situações de sexo a três, das quais se arrepende. Na sua conta de Twitter, Kutcher já reagiu: “Estava prestes a publicar um tweet realmente sarcástico. Então, olhei para o meu filho, filha e esposa, e apaguei.” O actor é casado com a actriz Mila Kunis, com quem tem uma filha de seis anos e um filho de quatro. E continua noutro tweet: “Para saberem a verdade, enviem mensagem”, seguido de um número de telefone.

Violada aos 15 anos

Demi Moore descreve a sua própria infância como um tempo pouco feliz. A mãe, Virginia King, teve-a ainda adolescente e o homem que conheceu como pai, Danny Guynes, não o era. A vida desse tempo foi marcada pelo nomadismo, pela pobreza, pelo alcoolismo e por episódios marcantes. Como quando o padrasto a sequestrou, juntamente com o seu irmão mais novo, ou quando ajudou a reanimar a mãe de uma overdose: “Lembro-me de usar os dedos, os dedos pequenos de uma criança, para tirar os comprimidos que a minha tinha tentado engolir, enquanto o meu pai lhe mantinha a boca aberta e dizia-me o que fazer.”

A separação entre a mãe e o padrasto acabaria por ser inevitável (este viria a suicidar-se alguns anos depois) e quando as duas já viviam sem aquele, a mãe tornou-se amiga de um homem que a deixava “ligeiramente desconfortável”. Até ao dia em que, ao chegar a casa deu de caras com esse homem, que a violou. Tinha 15 anos. Depois do sucedido, o mesmo homem insinuou que a mãe dela sabia de tudo: “Como te sentes ao seres prostituída pela tua própria mãe por 500 dólares?”. Demi Moore acredita que a mãe não tinha noção do que iria acontecer, mas também não lhe perdoa o facto de ter dado a chave de casa a um estranho: “Isso não é o que uma mãe faz”, escreve.

Uma nova vida

Oito anos depois da separação de Kutcher, Demi Moore assume-se como uma mulher tranquila e, apesar de todas as peripécias vividas ao longo da sua existência, recusa o rótulo de vítima.

Ao longo do livro, que inclui ainda outras inconfidências (como ter sido com ela que o actor Jon Cryer teria perdido a virgindade - informação, entretanto, desmentida pelo mesmo), Moore discorre sobre o seu papel de mãe e de como a maternidade lhe permitiu mudar o rumo da sua vida. “As minhas filhas [Rumer, Scout e Tallulah, todas de Bruce Willis] ofereceram-me uma oportunidade para começar a mudar o padrão. Para conseguir quebrar os ciclos…”

Foto DR