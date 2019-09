PJ detém suspeito de atropelamento de quatro pessoas na Avenida 24 Julho em Lisboa

Um homem suspeito do atropelamento de seis pessoas, na segunda-feira, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, foi detido nesta terça-feira por “fortes indícios da prática de seis crimes de homicídio na forma tentada​”, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos foram cometidos no final da madrugada de segunda-feira, quando um homem de 42 anos, conduzindo velozmente, em contramão, investiu contra um grupo de seis pessoas que se encontrava à porta do Kremlin, um estabelecimento de diversão nocturna. Atingiu quatro dessas pessoas: três sofreram ferimentos ligeiros e a quarta lesões muito graves, que levaram ao seu internamento hospitalar e a intervenção cirúrgica urgente, correndo ainda perigo de vida.

Depois do atropelamento, o condutor fugiu do local e acabou por despistar o carro, com matrícula espanhola, a viatura numa outra artéria de Lisboa. Acabou por ser detido nesta terça-feira.

Antes do atropelamento, o suspeito terá entrado em conflito com os seguranças e vários clientes do estabelecimento de diversão nocturna. Segundo a PJ, os motivos para este atropelamento poderão estar relacionados com uma discussão entre o suspeito, os seguranças e vários clientes deste espaço.

Em comunicado, a discoteca Kremlin, esclareceu que “não existem evidências” que confirmem que o condutor responsável pelo atropelamento tenha estado no interior do espaço, acrescentando que “não houve qualquer expulsão da discoteca durante a noite ou madrugada que ocasionasse o episódio, ao contrário do que tem sido veiculado”.

“À hora do incidente, o Kremlin já se encontrava encerrado”, informou a gerência do estabelecimento, referindo, ainda, que “não foi, até ao momento, contactada por qualquer autoridade para pedir esclarecimentos ou imagens de vídeo vigilância que possam ajudar a investigação”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coacção adequadas.

