Em onze anos, só Português, Espanhol e Alemão ganharam professores

Entre 2007/2008 e 2017/2018, o número de professores de Português no 3.º ciclo e ensino secundário passou de 9329 para 10.066 — um crescimento médio de 0,76% ao ano. Foi o único aumento entre as disciplinas que compõem os grupos de recrutamento com mais docentes. Nos outros — Matemática, Física e Química, Biologia e Geologia e Educação Física — a taxa de crescimento anual oscilou entre menos 1,67%, a Física e Química, e menos 0,53%, a Educação Física. São números que constam do Perfil do Docente 2017/2018 - Análise Sectorial, um documento produzido anualmente pela Direcção-Geral das Estatísticas da Educação e da Ciência (DGEEC).

