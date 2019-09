Fenprof adere à greve climática de sexta-feira

A Federação nacional dos Professores (Fenprof) entregou um pré-aviso de greve para sexta-feira, dia da paralisação global pelo clima, informou a estrutura sindical nesta terça-feira.

Depois de ter sido contactada por vários docentes que queriam aderir ao protesto mundial em defesa do planeta, a Fenprof decidiu entregar um pré-aviso “para que todas as pessoas que o desejam possam participar na manifestação” que se realiza esta sexta-feira em mais de vinte localidades portuguesas, disse à Lusa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

“As questões do clima são problemas que têm vindo a preocupar os professores e que os devem preocupar porque estão na formação dos jovens e, sobre essas matérias, têm tido sempre um papel activo”, salientou Mário Nogueira, que se referiu também às “posições esclarecidas e combativas dos jovens”.

Reconhecendo que este é um pré-aviso de greve sui generis uma vez que os trabalhadores não estão a reivindicar questões laborais nem a contestar qualquer posição da entidade patronal, Mário Nogueira entende que é importante dar liberdade aos professores para poderem participar nestas iniciativas.

“Exigir ao Governo e à comunidade internacional políticas ambientalmente sustentáveis; protestar contra quem coloca a exploração e o lucro acima das pessoas e do futuro do planeta”, são os grandes motivos que vão levar os professores a sair à rua na sexta-feira ao lado dos seus alunos, os grandes impulsionadores destes protestos que começaram no ano passado graças à jovem activista sueca Greta Thunberg.

O pré-aviso de greve apresentado pela Fenprof abrange todos os educadores de infância e professores desde o ensino básico ao superior de todos os estabelecimentos de ensino portugueses, tanto públicos como privados.

Além da Fenprof, também o STOP - Sindicato de Todos os Professores e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSSS) entregaram pré-avisos de greve para dia 27, permitindo aos trabalhadores de todos estes sectores aderirem à greve.

A actual greve climática global começou na semana passada, a 20 de Setembro, e está a decorrer em cerca de 150 países. Em Portugal, o programa de acção, entre vigílias, concentrações, manifestações, tribunas públicas, cinema e ioga, culmina no dia 27 com uma greve geral com a qual os promotores, maioritariamente jovens, pretendem “parar a sociedade”, numa chamada de atenção para a necessidade de medidas de preservação do planeta, face às alterações climáticas.

O manifesto da greve climática em Portugal exige o encerramento das centrais de carvão na próxima legislatura, a paragem de quaisquer novos projectos que aumentem as emissões a nível nacional e a neutralidade de carbono em 2030.