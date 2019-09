Estranho povo este

A campanha eleitoral está morna. As entrevistas dos políticos em campanha, regra geral, são pouco interessantes. Os debates entre candidatos foram também insípidos. Parece que a equipa de Ricardo Araújo Pereira na TVI é a única que se esforça por mobilizar as hostes e fazer o que faz falta, animar a malta. Tudo está parado, porque nunca um resultado eleitoral foi tão previsível como o destas eleições. O que é o mesmo que dizer que, se as previsões não se confirmarem, serão os resultados mais surpreendentes de sempre.

