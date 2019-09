PSD: Rio traz Centeno para a campanha do partido

Rui Rio parece ter achado graça à sua brincadeira de trocar o “Centeno” do PS pelo “Sarmento” do PSD. E voltou a ela, desta vez numa intervenção (algo descontraída) num almoço que reuniu um grupo de empresários em Setúbal. A campanha arrancou no Hospital Garcia de Orta, em Almada, uma acção simbólica para mostrar a “degradação” da saúde.

O líder social-democrata admitiu que António Costa pode ter lançado dúvidas sobre indicadores económicos durante o debate televisivo de segunda-feira à noite. E referiu que a Antena 1 convidou Joaquim Sarmento, porta-voz do partido para as finanças, para um debate sobre questões da economia, o que já foi aceite. “Se António Costa está seguro com os números que jogou para cima da mesa então de certeza que o seu Joaquim Sarmento, que se chama Mário Centeno, aceitará debater”, desafiou Rui Rio, atraindo assim as atenções para uma figura popular do Governo socialista e para o seu porta-voz para as finanças, a quem não poupa elogios.

Mesmo perante empresários e a falar de economia, num hotel em Setúbal, o líder social-democrata interage com quem o questiona na sala e mantém sempre o tom moderado nas críticas ao Governo ou nas propostas que faz. Foi assim, por exemplo, com a carga fiscal, que “é a maior de sempre”, mas que Rui Rio também não promete “baixar brutalmente” nos próximos anos se for primeiro-ministro. Foi assim também com a saúde, sector que “está pior” em 2019 face a 2015, mas em que “resolver problemas não é fácil”. Até no projecto que se propõe liderar para o país não é um “processo revolucionário”. Rio defendeu que o voto no PSD “em nome de um futuro diferente para Portugal” mas que “não é um futuro muito diferente”.

O líder do PSD parece determinado em fazer passar a mensagem do candidato moderado (mas que não é “politicamente correcto”), embora logo no primeiro dia de campanha oficial tenha sido confrontado com polémicas internas. Os jornalistas questionaram-no sobre uma notícia do Diário de Notícias sobre o apoio de críticos da direcção à líder da JSD e candidata por Leiria. O líder social-democrata recusou-se a comentar “questões do foro interno” do partido. O certo é que as feridas que resultaram da elaboração das listas para deputados estão à vista: no almoço em Setúbal o líder da distrital (um crítico de Rui Rio) não ficou na mesa do líder do PSD.