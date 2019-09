Jerónimo compara o PS de hoje ao que criou os contratos a prazo em 1976

“Vejam como são as coisas, camaradas e amigos: pela mão do PS vamos ter uma alteração à legislação laboral para pior”, afirmou Jerónimo num comício nesta noite no centro cultural de Samora Correia. “Isto faz-me recuar a 1976, tendo em conta a precariedade que hoje existe [no mercado de trabalho]. Naquela altura, um governo do PS aprovou a lei dos contratos a prazo dizendo ‘isto não vai ser permanente; isto é só para atender a situações de excepção, é só por razões de sazonalidade…’”, recordou o líder comunista, que era então já deputado.

“Passados estes anos, vejam lá, o PS de 1976 é o mesmo PS de 2019 que altera em desfavor dos trabalhadores os direitos, para continuar a política de autêntica exploração de quem trabalha”, criticou, sob aplausos da plateia.

E é por isso que merece crítica, procura justificar-se o secretário-geral do PCP, ao afirmar que há quem procure uma “aparente contradição” nessa atitude dos comunistas, por nos últimos quatro anos terem “feito propostas e reconhecerem que houve avanços e conquistas”. “Pois, é que nestas matérias do trabalho e dos trabalhadores a CDU está no sítio certo: no sítio da esquerda, no sítio da Constituição. Os direitos dos trabalhadores são sempre zona de conflito e de fronteira entre esquerda e direita e aqui o PS fez uma opção de direita ao apresentar esta legislação laboral.”

Num discurso de cerca de meia hora, o líder comunista fez uma revisão do trabalho parlamentar dos últimos quatro anos e das medidas em que o PCP e o PEV participaram, falou sobre o investimento necessário na produção nacional e nos serviços públicos como a saúde, educação e transportes. Fez um forte apelo ao voto e insistiu nas críticas ao PS. Foram, disse, “avanços conquistados a pulso”.

“Pode o Governo do PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, dizendo que são o resultado das suas opções, que não pode desmentir, nem iludir esta simples verdade: muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição!”