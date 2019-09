CDS: Uma líder em socorro dos aflitos

Ao terceiro dia oficial de campanha Assunção Cristas foi em socorro dos aflitos. Ou melhor, visitou dois distritos, Setúbal e Braga, onde o CDS pode perder deputados. A líder do CDS diz que na pré-campanha e na campanha vai passar por todos os distritos, mas o próprio partido tem informações que estes casos são problemáticos.

Em Setúbal, o cabeça de lista é Nuno Magalhães, o até agora líder parlamentar do CDS, e o partido pode não eleger nenhum deputado. Já em Braga, são dois os deputados eleitos há cinco anos - e agora o CDS corre o risco perder um. Aqui há ainda outro problema, o líder da concelhia de Braga, Altino Bessa, já fez saber que não participa na campanha por discordar da lista de deputados. Cristas desvaloriza, diz que tem toda a distrital com ela e classifica o problema da concelhia como “questões pessoais”.

A centrista foge destes temas, como foge de comentar as sondagens que dão frequentemente o CDS a descer nas intenções de voto. “Dia 6 é que se vai ver”, repete vezes sem conta, ao mesmo tempo que solta manifestações de confiança de que o partido “terá um grande resultado”.

Em Setúbal, as coisas não correram particularmente bem e o CDS aprendeu uma lição para o futuro: não se faz campanha eleitoral num terminal rodoviário/fluvial em hora de ponta. Assunção Cristas apanhou o barco às oito horas em Lisboa e chegou ao Barreiro por volta das 8h30, onde a aguardava Nuno Magalhães. O objectivo era chamar à atenção para os problemas no transporte marítimo de passageiros e fazer valer a posição do CDS de abrir este transporte a privados.

Outro objectivo era distribuir panfletos de propaganda pela população. Só que a população estava muito apressada. Saía a correr dos barcos e das carreiras rodoviárias para apanhar outro transporte e não estava, por isso, muito disponível para receber propaganda. Cristas e os seus apoiantes andaram 15 minutos quase a correr atrás de pessoas para entregar propaganda. Correu mal.

Em Braga, com a companhia de Telmo Correia e do eurodeputado Nuno Melo, as coisas correram melhor e o CDS até realizou uma arruada com Cristas a ter boas recepções.

