BE: As pontes com o PS não foram queimadas

A agenda do Bloco de Esquerda prometia conversas e visitas sobre território, florestas e Plano Ferroviário. Catarina Martins ainda tentou, mas o dia ficou marcado pela tensão com o Partido Socialista. A caravana bloquista arrancou com uma visita ao quartel de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, em Leiria, um dos distritos mais afectados durante os incêndios de Outubro de 2017. Foi lá que, ironicamente, Catarina Martins falou da “relação ardida” com o PS, ressalvando, no entanto, que as pontes entre os bloquistas e socialistas não foram todas queimadas.

Durante a manhã, a líder do Bloco de Esquerda empurrou as culpas do “arrufo” para o PS e acusou os socialistas de estarem a tentar “reescrever a história destes quatro anos com factos que não correspondem à verdade”.

Na base do desentendimento entre o PS e o Bloco de Esquerda está a história da formação da “geringonça”. Do lado do PS, o secretário-geral e primeiro-ministro António Costa e o histórico do partido Manuel Alegre afirmam que o Bloco de Esquerda apenas aceitou fazer parte da solução governativa por ter ido “atrás do PCP”. Na sua versão, o Bloco de Esquerda conta que reuniu com o PS ainda antes de serem conhecidos os resultados eleitorais, na manhã do domingo de eleições.

Ainda assim, e apesar de os últimos dias terem sido marcados por alguns dos momentos mais tensos entre os dois partidos desde as eleições de 2015, Catarina Martins garantiu que o Bloco não quer que este desentendimento se traduza em “pontes queimadas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tom de ataque foi diminuindo ao longo do dia, assim como a crispação que marcou o arranque de campanha. À tarde, durante a visita à EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário), no entroncamento, Catarina Martins fugiu às perguntas sobre o assunto e focou novamente a campanha no programa bloquista e no Plano Ferroviário Nacional defendido pelo partido.

O dia terminou aproximadamente 220 quilómetros depois, em Torres Novas, com o primeiro comício da campanha.

Leia mais sobre o dia da campanha, aqui.