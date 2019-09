O que nos dão, o que nos tiram e o que queremos

A cada novo ciclo eleitoral, novas promessas são realizadas por quem luta pelo nosso voto. A beleza da democracia reside no poder decisivo da cruz numa simples folha A4. Noutros tempos, a voz de cada um de nós era inexistente, mas os jovens de então lutaram por se fazer ouvir e conseguir uma pequena fracção de poder.

Nós, jovens do presente e do futuro, que iniciamos a nossa vida com uma incerteza profunda sobre o que nos reserva o amanhã, somos secundarizados nos programas eleitorais. Entre défice, impostos e investimento público, pensar no Portugal futuro é algo que dá demasiado trabalho e que os ilustres candidatos não querem fazer. Pensar no futuro de Portugal, no futuro de nós que seremos os próximos médicos, serralheiros, advogados, empresários, domésticos, professores, estivadores, camionistas, políticos, é demasiado inconveniente: obriga a classe política a admitir que não existe um projecto de futuro, uma ideia sobre o que seremos ou queremos ser.

Entre um encolher de ombros, o arrumar de malas ou os inconformistas crónicos, vamo-nos habituando ao que não funciona e perdendo o encanto sobre um futuro que podia ser nosso. Os programas eleitorais focam-se no imediato e no lógico: carga fiscal, investimento público, aumento do salário mínimo e pouco (muito pouco) mais. Esquecem-se que pensar no Portugal de amanhã é construir um projecto político capaz de repensar o território, as cidades entregues ao AirBnb, os transportes que nos fazem pelar de nervos, as empresas que sufocam apesar de quererem inovar e investir, as crianças que teimam em não aparecer, o idoso mais esquecido, o imigrante que chora por não conseguir voltar, a família jovem que cresce, as serras queimadas e que bloqueiam qualquer projecto de jovens agricultores, os incentivos europeus que são sempre entregues aos mesmos, a corrupção que é um cancro que não desaparece e o sistema bancário corroído pela ganância. Pensar em Portugal é decidir entre mais Estado ou menos Estado. Destruir os velhos dogmas e reconstruir o país à imagem de uma Europa que (para variar) está anos-luz à nossa frente.

“Vivemos atónitos e presos a este ciclo vicioso em que, por um lado, queremos agir e participar na construção da sociedade que nos pertence, mas por outro não nos identificamos com nada do que é prometido.”

Já não nos refugiamos nos partidos políticos porque estão corroídos pelo seu próprio veneno. Os movimentos cívicos, criados espontaneamente, servem melhor as nossas necessidades do que qualquer candidato engomado e vestido a rigor. Convenientemente é-lhes vedada a possibilidade de concorrer, a menos que de forma “independente” se agreguem a um dos partidos constituídos, deixando um vazio que se reproduz (maioritariamente) no absentismo às urnas.

Seria bom acreditar que ainda há quem queira pensar o futuro de um Portugal esquecido. Vivemos atónitos e presos a este ciclo vicioso em que, por um lado, queremos agir e participar na construção da sociedade que nos pertence, mas por outro não nos identificamos com nada do que é prometido. Entre programas eleitorais despojados de qualquer utilidade no longo prazo, vão-nos entregando rebuçados com promessas imediatas e coloridas, sem nos avisar que elas de nada nos servem no futuro.

Dão-nos promessas, mas tiram-nos o futuro, os sonhos, a ideia de que amanhã podemos estar melhores. Aquilo que queremos nem é assim tão complexo. Basta-nos a possibilidade de participar (verdadeiramente) no debate e que este não seja entregue aos do costume, que se refugiam em chavões, números e burocracias complexas que servem os seus interesses escondidos. Só queremos um Portugal à medida de todos. Difícil?