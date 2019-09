Rankings e derivados

O prof. Alberto Amaral, no seu artigo de ontem no PÚBLICO - Rankings, esse território de basbaques e pavões - “arrasa” essas classificações escalonadas que tanto fazem “encher o peito” duma meritocracia que, imensas vezes, é, ela mesma e os seus fautores, muito pouco meritória. E cita como exemplo o THE (Times Higher Education) que, em 2020, “faz subir” a Universidade Católica duma forma exponencial, através de itens de todo em todo pouco rigorosos. Num momento em que a “luta de bastidores” estará ao rubro para autorizar a instalação duma nova Faculdade de Medicina, por parte da dita universidade - ver artigo de A. Castro Caldas (De que tem medo a Ordem dos Médicos?) há dias, no PÚBLICO, em que “ataca” o parecer negativo da Ordem dos Médicos, é muito bom saber esta opinião pessoal de Alberto Amaral, precisamente presidente da A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), local onde se dirime essa autorização. Vai-se percebendo os movimentos e de como estão ligados...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O que se passa com os CTT?

Depois que os CTT foram privatizados, muita coisa mudou para pior em relação àquilo a que estávamos habituados. Há mais de oito dias que a minha caixa do correio, habituada a receber quase todos os dias correspondência, mantém-se vazia, porque não tem havido carteiros de distribuição. Não têm chegado, como era habitual, nem sequer aquelas cartas que nos avisam que esta ou aquela empresa nos sacou dinheiro dos serviços prestados.

Por isso, desloquei-me aos CTT da localidade onde vivo a pedir explicações e a protestar no livro de reclamações que, muito bem, facilitaram com preenchimento de uma folha de formato A4, impressa, que enviei por correio em envelope próprio com taxa paga. (...) Um amigo da Amadora telefonou-me a dizer que a carta que eu lhe enviei há oito dias “ainda não chegou”. Daqui concluí que este contratempo se reflectiu, também, na região da Grande Lisboa. Que se passa, afinal? Compete aos CT” explicar esta anomalia que tem prejudicado muita gente.

Artur Gonçalves, Sintra

O tempo de um professor

Escrever sobre professores nunca foi difícil. Este texto terá o professor como argumento principal e centrado no artigo de opinião de Francisco Simões (FS) no PÚBLICO de ontem: Envelhecimento da classe docente: não haverá um efeito “Benjamin Button. É comum, nas nossas escolas, “negar” a doença de um professor, principalmente, vejam bem, quando já ultrapassou os 60 anos. O mais caricato disto é que essa “negação” vem de dentro, ou seja, são os próprios colegas que muitas vezes não acreditam que os outros também adoecem. Por isso quando FS afirma que é preciso rejuvenescer a classe docente e valorizar quem entra de tal forma como, também, se deve valorizar quem sai, não pelo facto de ter atingido a idade real da reforma, os 66 anos e tal, mas, ao atingir os 60, 60 e poucos porque não sair para dar lugar a quem fez uma formação real nos métodos contemporâneos, sobretudo assente nas novas tecnologias, onde os nossos alunos se sentem mais à vontade que o próprio professor.

Gens Ramos, Porto