Supremo espanhol pode decidir hoje sobre exumação de Franco

Seis juízes do Supremo Tribunal de Espanha reúnem-se esta terça-feira para decidir sobre a transladação dos restos mortais do ditador Francisco Franco, sepultado no Vale dos Caídos, nos arredores de Madrid. A imprensa espanhola prevê que a decisão do colectivo sobre um processo que foi suspenso em Junho seja conhecida ainda hoje e que o Governo avance para a sua conclusão antes das eleições de 10 de Novembro.

O tribunal tem de definir se aceita o decreto do executivo socialista e autoriza a transladação de Franco para o cemitério El Pardo, também nos arredores da capital, onde está o túmulo da sua mulher, ou se opta pela solução apresentada pelos familiares do antigo chefe de Estado, em recurso, de transferir o corpo para a cripta da catedral de La Almudena, junto ao Palácio Real, bem no centro da cidade madrilena, onde está sepultada a sua filha.

O processo de retirada dos restos mortais do ditador – que governou Espanha com mão-de-ferro entre 1939 e 1975, ano da sua morte – arrasta-se há mais de um ano. Pedro Sánchez avançou em Junho de 2018, ao abrigo da Lei da Memória Histórica, de 2007, para a retirada do túmulo do Vale dos Caídos, que foi construído com a ajuda de trabalho forçado de prisioneiros da ditadura.

O objectivo era transformar o espaço num “lugar de memória e reconciliação”, em vez de um “lugar de exaltação do franquismo”.

Mas foi constantemente travado por recursos apresentados pela família do ditador e pela Fundação Francisco Franco, que exigem uma transladação com honras militares para La Almudena, e acusam o executivo de querer apagar a memória histórica espanhola.

O Governo quer, no entanto, evitar ao máximo a exumação para um dos edifícios mais visitados da capital, que é também sede da Arquidiocese da Igreja Católica de Madrid e local de funerais de Estado.

Para além da gestão difícil de uma decisão dessas na relação entre o Estado e as autoridades religiosas e dos problemas práticos que a mesma acarretaria – a cripta da família em La Almudena não está protegida, nem se encontra num lugar recatado da catedral, e a Igreja Católica já alegou “motivos de segurança” para se opor a essa possibilidade –, o Governo teme que a exumação de Franco para aquele espaço o transforme num destino de peregrinação, ainda mais mediático, para os saudosistas da ditadura espanhola.