Sismo de magnitude de 6,3 abala Porto Rico, que se prepara para uma tempestade tropical

Um sismo de 6,3 de magnitude na escala de Richter foi registado na segunda-feira à noite em Porto Rico, informou o Serviço Meteorológico Nacional de San Juan.

O epicentro do sismo foi localizado 62 quilómetros a norte da capital. Foram sentidas pelo menos três réplicas, incluindo uma de magnitude 4,7, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Porto Rico e as Ilhas Virgens estão também sob aviso de tempestade tropical, que deverá atingir ainda nesta terça-feira os dois territórios. As aulas nas escolas públicas e universidades foram suspensas e as agências governamentais vão estar encerradas devido à passagem da tempestade tropical Karen.

De acordo com a informação do Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC), a depressão Karen irá passar próximo de Porto Rico e das Ilhas Virgem, com ventos sustentados de 55 km/h. Espera-se chuva intensa ao longo de quarta-feira, que podem causar cheias repentinas e deslizamento de terras, especialmente em zonas montanhosas.

​Vázquez garantiu que a ilha está preparada para a chegada da tempestade, durante as próximas horas, e reiterou o pedido à população para estar preparada para o evento.