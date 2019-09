Sismo de magnitude 5.8 provoca 20 mortos e mais de 300 feridos no Paquistão

Um sismo de magnitude 5.8 na escala de Richter provocou esta terça-feira pelo menos 20 mortos e mais de 300 feridos no Paquistão.

O epicentro registou-se perto da cidade de Mirpur, na região da Caxemira paquistanesa. O sismo ter-se-á feito sentir também noutras cidades do país como Peshawar, Lahore, Murree e Islamabade. Segundo a Al Jazeera, o tremor de terra chegou-se a sentir na capital indiana de Nova Deli.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os danos causados numa das principais entradas de Mirpur e casas parcialmente destruídas pelo sismo.

A zona mais atingida foi Mirpur, confirmou o meteorologista Muhammad Riaz à AFP, no entanto, ainda não se conhece ao certo a extensão total dos danos.

“Neste momento confirmamos a morte de 20 pessoas e cerca de 300 feridos. Este número poderá aumentar porque algumas pessoas ainda estão a ser transportadas para os hospitais”, disse à Al Jazeera Gul Faraz, chefe da polícia de Mirpur.

As autoridades paquistanesas garantem, citadas pela BBC, que equipas de assistência médica foram mobilizadas para o local. As operações de resgate contam também com a ajuda do exército paquistanês, através da Força Aérea, explicou o porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, Asif Ghafoor, numa publicação no Twitter.

“Estava sentado na minha loja quando, de repente, as paredes começaram a balançar. Sabia que era um terremoto forte. No momento em que saí da loja, o tecto cedeu”, testemunhou ao canal Geo News​ um proprietário de uma loja em Mirpur que ficou destruída pelo sismo.

Em Outubro de 2005, mais de 53 mil pessoas morreram num sismo de magnitude 7.6 na mesma região.