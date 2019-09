Democratas preparam-se para anunciar processo de impeachment contra Donald Trump

A líder democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deverá anunciar ainda esta terça-feira a abertura formal de um processo de impeachment contra o Presidente Donald Trump, suspeito de ter feito depender o desbloqueio de ajuda norte-americana à Ucrânia da abertura de uma investigação de Kiev ao filho de Joe Biden, um dos possíveis adversários do republicano nas presidenciais de 2020 — pressionando assim um líder estrangeiro para seu benefício político.

Em causa está um telefonema entre Trump e o Presidente ucraniano Volodimir Zelenski, denunciado por uma fonte anónima ao inspector-geral da comunidade de serviços secretos norte-americana, cuja transcrição Trump prometeu entretanto revelar. Em sucessivas intervenções e tweets nos últimos dias, o Presidente dos EUA tem negado qualquer acto ilícito, mas confirmou largamente os contornos da conversa tal como tem sido noticiada pela imprensa norte-americana.

A queixa dos serviços secretos não chegou a dar entrada no Congresso devido à oposição da Casa Branca e do Departamento de Justiça. Agora, aproxima-se o anúncio de uma investigação formal do Congresso que, no limite, poderia resultar na condenação de Trump e no seu afastamento da Casa Branca.

Nunca um Presidente norte-americano foi afastado num processo de impeachment. Richard Nixon demitiu-se em 1974 perante a iminência de um inquérito motivado pelo caso Watergate em que a sua condenação era quase certa.

A decisão de avançar para o impeachment, anunciada por Pelosi em declarações à revista The Atlantic, e noticiada pelos jornais New York Times e Washington Post, representa um volte-face perante a anterior relutância da liderança democrata em iniciar procedimentos contra Trump – um processo moroso e sem garantia de sucesso, com um Senado dominado pelo Partido Republicano e com consequências eleitorais imprevisíveis a um ano das presidenciais.