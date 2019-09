Assembleia Geral da ONU: “É falácia dizer que a Amazónia é património da humanidade”, diz Bolsonaro

Havia muitas expectativas sobre o que diria Jair Bolsonaro no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Mas ele foi igual a si próprio. “Em primeiro lugar quero dar graças a Deus por estar vivo”, foi a sua primeira frase. “Apresento-me perante vocês para mostrar um Brasil novo que renasceu do socialismo”.

Os primeiros momentos do discurso do Presidente brasileiro serviram-lhe para atacar o “socialismo”, do qual considera ter salvo o seu país, ao tirar o Partido dos Trabalhadores do poder, e fazer o contraste com outras nações da América Latina, e ao mesmo tempo buscar a aproximação com os Estados Unidos de Donald Trump. “Na busca pela prosperidade, adoptámos políticas que nos aproximam dos outros países que conseguiram o desenvolvimento e consolidaram as suas democracias. Não pode haver liberdade política sem liberdade económica”, disse Bolsonaro.

Falou de Cuba e da Venezuela. “O meu país estava à beira do socialismo que nos levou à corrupção, a uma recessão económica e a níveis de criminalidade elevados”. “Deixámos de contribuir para a ditadura cubana, deixámos de enviar 300 milhões de dólares por ano, como se fazia”, afirmou Bolsonaro.

“A Venezuela que era um país democrático sofre agora da crueldade do socialismo. O socialismo está na Venezuela: toda a gente é pobre, não há liberdade. Fizemos o que pudemos para ajudá-los”.

A delegação de Cuba abandonou a sala enquanto o Presidente brasileiro falava, disse o jornal Estado de São Paulo.

O tema seguinte foi a Amazónia - os incêndios na maior floresta tropical do mundo foram um dos assuntos mais polémicos deste Verão. “O meu Governo comprometeu-se com a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável”, assegurou Bolsonaro. “Somos um dos países que mais protege o ambiente. Os ataques sensacionalistas que sofremos devido aos incêndios da Amazónia instigaram o nosso sentimento patriota”, disse, frisando que um líder estrangeiro insultou o Brasil (referência a Emmanuel Macron).

"O ser humano índio"

“É uma falácia dizer que a Amazónia é património da humanidade e é um equívoco dizer, como dizem os cientistas, que é o pulmão da humanidade”, afirmou o Presidente brasileiro, que se queixou da interferência de líderes estrangeiros. “Aqueles que nos atacam não estão preocupados com os indígenas como seres humanos, mas sim com as riquezas das reservas indígenas”, afirmou Bolsonaro falando do “colonialismo” de alguns países.

“Vale ressaltar que há queimadas praticadas por índios e pessoas que moram na região. Problema qualquer país tem”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O que é necessário é um novo “modelo de desenvolvimento indígena” no Brasil, defendeu Bolsonaro, frisando várias vezes que “nossos nativos são seres humanos”. Na visão do Presidente brasileiro, os índios estão a ser manipulados. “São usados como peças de manobra por interesses estrangeiros, usados por ONG que teimam em usar nossos índios para os manter como verdadeiros homens das cavernas. Índio não quer ser latifundiário pobre em cima de terra rica. Especialmente os Yanomani na reserva Raposa do sol, onde existe diamantes, nióbio e outras riquezas, numa área enorme, de 20 mil km quadrados, o equivalente a Portugal, mas onde vivem apenas 15 mil índios. Esses interesses não estão preocupados com o ser humano índio mas com a biodiversidade e a riqueza nessas áreas”, declarou Bolsonaro

O Presidente brasileiro leu extractos da carta de uma índia brasileira, Ysani Kalapalo, que tentou impor como uma nova porta-voz dos indígenas, em oposição ao conhecido cacique e tornarem líderes e assim representar seu povo”, afirmou em texto o Instituto Raoni, do cacique Raoni Kaiapó, um líder ambientalista.

Bolsonaro saiu do pódium nas Nações Unidas sem receber aplausos.