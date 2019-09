Sete meses de obras para fazer da Rua de Campolide uma avenida

As obras que vão transformar um troço da Rua de Campolide em avenida com quatro vias de trânsito devem arrancar a 14 de Outubro e têm duração prevista de sete meses. O projecto foi apresentado na semana passada a alguns moradores que, apesar de terem várias sugestões para a empreitada, ficaram a saber que já nada se pode alterar.

Com o objectivo assumido de escoar o trânsito da Praça de Espanha, cujo esquema viário vai mudar significativamente, o troço da Rua de Campolide entre o viaduto da Av. Gulbenkian e a Quinta José Pinto passará a ter quatro vias de circulação automóvel e separador central com árvores. Para isso, e porque a artéria é ladeada por prédios, o passeio mais largo será reduzido. Usado em grande parte para estacionamento indevido, esse passeio ficará com 1,40 metros de largura no fim das obras.

Está ainda prevista a criação de três passadeiras com semáforos e radares de velocidade, bem como a sobreelevação da estrada perto do Jardim da Amnistia Internacional, onde existe um infantário da Santa Casa e onde a rua descreve uma curva acentuada. A empreitada contempla também, segundo a Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental (SRU), a colocação de dois ecopontos enterrados, a instalação de uma doca de bicicletas Gira e a criação de 86 lugares de estacionamento (55 na rua e 31 num parque a ser construído).

Estas foram as informações que dois responsáveis da SRU e o empreiteiro transmitiram numa reunião com moradores pedida pela Junta de Freguesia de Campolide. Alguns residentes e comerciantes mostraram-se preocupados com o previsível aumento de tráfego naquele local, com as velocidades excessivas e com a falta de árvores e bancos, tendo sido informados de que “o contrato está fechado” e não pode ser alterado.

“Nós não acompanhámos o desenvolvimento do projecto. Questões que tenham que ver com a estrutura do projecto, desculpem, mas será perda de tempo. O objectivo desta sessão não é discutir o projecto”, declarou Isabel Neto, da SRU, em resposta a um munícipe, Bruno Palma, que foi o mais interventivo da reunião.

Desde há mais de dez anos que Palma está em contacto com serviços da câmara de Lisboa para a realização de obras na Rua de Campolide, identificada como um “ponto negro” de atropelamentos na cidade. O projecto para esta artéria saltitou mais do que uma vez de departamento em departamento dentro da autarquia e conheceu várias mudanças. Uma primeira versão, por exemplo, previa a redução da largura das vias de trânsito para diminuir a velocidade dos carros e aumentar a segurança pedonal. A solução agora adoptada é bastante diferente e chegou à SRU já fechada. Ou seja, a esta entidade competiu apenas contratar o empreiteiro e pôr as obras a andar.

“Como é que se fecha um contrato sem falar com a população?”, insurgiu-se Bruno Palma. O munícipe quis saber quantos carros por hora estão previstos no estudo de tráfego e alertou para as altas velocidades que já ali se praticam. “Um dos problemas ali da rua é a excessiva velocidade dos autocarros. A colocação de um separador central nas vias potencia o aumento de velocidade. Como é que vamos controlar isso?”, quis saber.

Ficou sem resposta na primeira questão e foi André Couto, presidente da junta, que respondeu à segunda. “Todo este projecto foi feito para a segurança dos peões. Aquilo que acontece hoje – atravessarmos com medo – nunca mais vai acontecer”, disse o autarca, mencionando as passadeiras semaforizadas, os radares de velocidade e pilaretes em todo o passeio. Ainda assim, André Couto admitiu que a rua “não devia ser zona de atravessamento, devia ser zona de tráfego local”.

Outro debate que se gerou foi relativo à inexistência, no projecto, de árvores e bancos nos passeios. Isabel Neto explicou que este projecto foi feito no âmbito do programa Pavimentar Lisboa e não no Uma Praça em Cada Bairro, o que significa que se trata essencialmente de uma obra focada no sistema viário. O contrato, afirmou a engenheira da SRU, inclui a plantação de 11 árvores no separador central e 2135 arbustos em toda a área das obras. “A empreitada tem controlo de custos, não podemos alterar as quantidades”, disse. “Nós, dono de obra, não podemos fazer o que quisermos.”

“A única coisa que nos estão a oferecer é betão, carros e barulho”, opinou Bruno Palma. “Isto é mais do que carros e betão”, respondeu André Couto. O presidente da junta disponibilizou-se para ser a autarquia de Campolide a comprar e plantar mais árvores e a instalar bancos na parte superior da rua. “Vamos deixar a obra acontecer. No final, como é óbvio, voltamos todos a sentar-nos e a falar”, afirmou.