Esporão abre restaurante no Porto que une Alentejo e Douro

A herdade alentejana do Esporão chegou ao Porto com os seus produtos, os vinhos, claro, mas também o azeite e a cerveja Sovina. E não só: no restaurante que abriu esta terça-feira no centro da cidade, na Rua do Almada, há muito mais para provar. O novo espaço integra também uma loja.

É a primeira vez que o Esporão tem um espaço próprio numa cidade e fora dos seus territórios de produção, que nos últimos anos se alargaram para Norte, primeiro com a compra da Quinta dos Murças, no Douro, e recentemente com a aquisição da Quinta do Ameal, na região dos Vinhos Verdes.

DR DR DR DR Fotogaleria DR

Para além da experiência gastronómica, que o Esporão já proporciona a quem visita a propriedade no Alentejo, o Esporão no Porto irá dar a conhecer melhor os restantes produtos da herdade e também da Quinta dos Murças através de provas especiais, workshops e eventos culturais.

A empresa sublinha no seu site, contudo, que no Porto “a oferta [gastronómica] é específica e distinta da do restaurante da Herdade do Esporão, proporcionando momentos de partilha, que incluem o almoço, o jantar, não esquecendo os petiscos de final do dia e o saco de pão e azeite que pode levar para casa.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esporão no Alentejo Nuno Oliveira Esporão no Douro, Quinta dos Murças DR Fotogaleria Nuno Oliveira

Esporão no Porto Rua do Almada 501 Telf: 220 190 153 Email: [email protected]

O Esporão no Porto, na Rua do Almada, 501, abre de terça a sábado entre as 11h e as 24h, sendo possível petiscar durante a tarde, entre as 15h e as 19h.