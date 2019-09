Todos os rios de cerveja vão dar à Oktoberfest

Há muitas (e grandes) festas de cerveja, mas nenhuma como a Oktoberfest de Munique, na Alemanha. Aqui, a cerveja começou a correr no domingo e só pára a 6 de Outubro. São 16 dias de festa, o maior evento do género no mundo, com uma história que remonta a 1810. Com algumas interrupções (24, durante períodos de guerra e uma epidemia de cólera), chega este ano à 186.ª edição.

Numa gigantesca área (42 hectares), vão passear-se mais de seis milhões de visitantes (6,3 em 2018) que deverão beber quase 8 milhões de litros de cerveja. O foco são as gigantescas tendas com esplanadas: 17, que podem albergar 120 mil pessoas. O preço por litro da cerveja depende de cada marca, mas varia entre 10,80 e 11,80 euros.

Para ajudar à festa, o programa inclui muita música (e muita cantoria em coro...) e, entre atracções várias (167!), diversões de feira popular (boa parte delas à antiga, estilo séc. XIX). Só pode ser divertido, depois de umas boas cervejas, ir dar uma volta na montanha-russa, num carrocel ou na icónica roda gigante.



