O turismo está a mudar e a Thomas Cook foi a última vítima

A falência da Thomas Cook, um dos operadores turísticos mais antigos do mundo, fez tremer o sector global na manhã desta segunda-feira. O editor da secção de Economia, Pedro Ferreira Esteves, explica o contexto da crise do mercado de pacotes de viagens e as dificuldades também das companhias low cost em suportarem os custos.

