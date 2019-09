Talento disfarçou a indisciplina de Samoa

Sem surpresa, Samoa estreou-se no Campeonato do Mundo de râguebi, que está a decorrer no Japão, com uma vitória, enquanto a Rússia sofreu a segunda derrota na prova. Porém, o terceiro jogo do Grupo A ficou marcado pela tradicional indisciplina samoana. A selecção do Pacífico chegou ao intervalo a perder (5-6), período onde viu dois cartões amarelos que podiam ter sido penalizados com a expulsão, mas com mais talento do que os russos, os samoanos deram a voltar ao resultado e garantiram a primeira vitória na prova (34-9).

Tal como no jogo de abertura no Mundial 2019, a Rússia começou bem e durante os primeiros 40 minutos o rival de Portugal no Rugby Europe Championship conseguiu equilibrar o confronto com o favorito “XV” samoano.

Alapati Leiua, ponta que alinhou na última época nos Bristol Bears, fez o primeiro ensaio do jogo aos 15’, mas duas penalidades do abertura Yury Kushnarev (18’ e 25') colocaram os russos na frente do marcador (6-5).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes do intervalo, em menos de cinco minutos, duas placagens altas que atingiram a cabeça de jogadores russos de Rey Lee-Lo e Motu Matu'u foram penalizadas pelo árbitro francês Romain Poite apenas com o cartão amarelo, decisões que prometem criar polémica nos próximos dias.

Após sobreviver à indisciplina e ao período em que jogou com apenas 13 jogadores, Samoa acabou por confirmar o favoritismo e conseguiu a vitória com tranquilidade. Com mais talento do que os europeus, os samoanos chegaram nos últimos 40 minutos ao ensaio por Afaesetiti Amosa (44'), Ed Fidow (48’ e 52'), Rey Lee-Lo (62') e Alapati Leiua (79'), garantido a estreia vitoriosa (34-9) e a conquista do ponto de bónus ofensivo.

Para quarta-feira está igualmente agendado apenas um jogo: Após perder contra a Austrália (39-21), Fiji apadrinhará a estreia do Uruguai no Mundial 2019. O confronto, onde os fijianos são favoritos, tem início marcado para as 6h15.