Mário Laginha e João Monge nomeados para um Grammy Latino

A canção Sem palavras, composta por Mário Laginha para uma letra de João Monge e interpretada por António Zambujo no álbum Do Avesso, foi esta terça-feira nomeada para os Grammys Latinos, concorrendo na categoria de “Melhor canção em língua portuguesa”.

É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, ao lado de quatro outras canções, todas elas de artistas brasileiros: Mestrinho, Tiago Iorc, Criolo e Claudia Brant com Arnaldo Antunes.

Sem palavras foi o primeiro avanço do álbum Do Avesso, que António Zambujo editou em Novembro do ano passado. Produzido por Filipe Melo, Nuno Rafael e João Moreira, o disco saiu com o selo da Universal Music.

Além de Mário Laginha e João Monge, Do Avesso conta com a participação de autores como Luísa Sobral, Miguel Araújo, Márcia, Arnaldo Antunes, Cézar Mendes, Pedro da Silva Martins e Aldina Duarte. Nalguns dos temas, António Zambujo é acompanhado pela Sinfonietta de Lisboa, sob a direcção do maestro Vasco Pearce de Azevedo, com arranjos musicais e orquestração de Filipe Melo.

Ainda que indirectamente, esta é a segunda vez que António Zambujo é nomeado para os Grammys Latinos; em 2017, esteve na corrida ao título de “Melhor álbum de música popular brasileira” com Até Pensei que Fosse Minha, um disco de tributo a Chico Buarque.

A cerimónia da 20.ª edição dos Grammys Latinos está marcada para 14 de Novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na véspera, o músico português José Cid receberá um Grammy de Excelência Musical, já anunciado em Agosto. Além de Cid, também Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D"alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo e José Luis Rodríguez vão ser distinguidos com o mesmo galardão de carreira.