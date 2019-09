Um Fabric para agitar a cidade mais açoriana dos Estados Unidos

Inspirado por aquilo que testemunhou em São Miguel através dos festivais Walk & Talk e Tremor, Michael Benevides, chegado com os pais aos Estados Unidos com dois anos, no final dos anos 1970, imaginou que algo semelhante poderia ajudar a transformar a sua cidade, que nunca recuperou da crise da outrora florescente indústria têxtil. Entre 25 e 28 de Setembro, música, artes plásticas e arte urbana espalham-se por Fall River, integrando-se na comunidade e procurando ser “uma faísca” para a mudança.