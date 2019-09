Bernardo Lobo dedica um disco a Marcos Valle, “um compositor sem fronteiras”

Em 2018 disse-se que Bernardo Lobo tinha seis discos gravados, cinco já lançados e um à espera de edição. Pois a espera acabou: foi editado Uma Viola Mais Que Enluarada, disco preenchido só com canções de Marcos Valle, um dos mais internacionais autores brasileiros, ligado à segunda geração da bossa nova. As gravações começaram em 2015, ainda no Brasil, mas Bernardo Lobo mudou-se para Lisboa e foi já em Portugal que lançou o seu novo disco C’alma, em 2018. O outro ficou à espera e só agora está disponível nas plataformas digitais, depois de remisturado.

Foto Capa do disco de Bernardo Lobo com canções de Marcos Valle

Músico numa família de músicos, neto do compositor Fernando Lobo (1915-1996) e filho do cantor e compositor Edu Lobo e da cantora Wanda de Sá, Bernardo nasceu no Rio de Janeiro, em 9 de Setembro de 1972. A ideia deste disco nasceu de um desafio, com ele conta ao PÚBLICO. “No início deste projecto, eu nem conhecia o Marcos Valle. Era uma ideia: ‘Vamos gravar Marcos Valle? Vamos.’ Pegámos nos clássicos, nos lados B, escolhemos repertório, mas a história é que no meio do processo eu virei parceiro dele, e em Lisboa! Ele me procurou, quando esteve aqui há uns dois anos e meio, para tocar no Parque Eduardo VII [a terceira edição do Lisb-ON #Jardim Sonoro, em Setembro de 2016], mostrei-lhe uma música que já tinha feito, para a minha filha Maria, Menina das nuvens, e ele aceitou fazer a segunda parte.” A música, que só foi terminada e gravada depois de Maria nascer, acabando por ser uma das faixas do disco C’alma (2018), foi regravada para Uma Viola Mais Que Enluarada, e com a participação do próprio Marcos Valle. “A cantar e a tocar piano”.

Dois filhos e “um novo tempo”

Mas o disco integraria ainda outra canção dedicada ao filho mais novo de Bernardo, ainda um bebé, o Menino guerreiro [não confundir com Guerreiro menino, composição de Luiz Gonzaga Jr. que Santana Lopes adoptou numa campanha eleitoral]. “A gente gravou essa música já aqui em Portugal, este ano, em Janeiro”, conta Bernardo. A canção foi inspirada numa história real: Antônio, o filho mais novo de Bernardo, nasceu prematuro, com 29 semanas. “Nasceu em Novembro e devia nascer em Janeiro. Ficou 40 dias na incubadora e mais uns 15 dias no hospital. Depois, quando veio para casa, pegou uma tosse convulsa, voltou para o hospital e foi um drama. Mas venceu todas as batalhas e não tem nenhuma sequela, está perfeito, está óptimo. É um guerreiro, mesmo” Ao saber desta história, Marcos Valle emocionou-se, foi para o piano e fez a primeira parte da canção. Bernardo fez o resto.

No resultado final do disco também pesou a distância dos primeiros momentos de gravação. “Eu fiz isso em 2015, e a cabeça vai mudando. Se fosse hoje, talvez tivesse alterado algumas coisas. Mas eu adoro o disco e Marcos também adorou.” Remisturado e editado em 2019, o disco ganhou, além de Menino guerreiro e Menina das nuvens, uma música gravada agora: “Aquele tema de final de ano da TV Globo, Um novo tempo, que a maior parte das pessoas não sabe que é do Marcos Valle e do irmão, o Paulo Sérgio Valle, com o Nelson Motta. A gente tinha feito um arranjo, mas depois gravámos só voz e violão, uma versão bossa nova, e ficou assim no disco.”

A admiração de Bernardo por Marcos cimentou-se com este trabalho que acabou por ampliar uma parceria: “Admiro muito o Marcos, é um compositor sem fronteiras que vai da bossa nova, do Samba de Verão, um dos clássicos mais gravados da história, até uma música mais pop, para as pessoas dançarem. E faz isso com uma assinatura.”

O disco já foi apresentado ao vivo em São Paulo, na Casa Natura (“um centro lindo, uma casa espectacular”), e no Rio de Janeiro, no Clube Manouche, aqui, diz Bernardo, “com a participação do Marcos e de uma banda incrível”. Prevê-se ainda uma digressão pela Europa e em Portugal está previsto um concerto no B.Leza, em Lisboa, no dia 30 de Outubro.