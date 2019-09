As lobas de Wall Street

Um dos grandes êxitos dos Eurythmics chamava-se Sisters Are Doin’ It (For Themselves) e era um hino girl power avant la lettre, sobre o poder de mulheres unidas para um objectivo comum. Ousadas e Golpistas seria a sua tradução cinematográfica: um pequeno núcleo de dançarinas exóticas num strip club nova-iorquino que se une para tomar posse do seu corpo e do seu destino e ter a vida que sempre desejaram. É, ainda por cima, uma história verdadeira que teve lugar em Nova Iorque e foi descrita no artigo da revista New York que serve de base ao filme de Lorene Scafaria (Até que o Fim do Mundo Nos Separe): strippers que não tinham problemas em “desfalcar” os “lobos de Wall Street” de milhares de dólares numa noite, porque eles tinham mais dinheiro do que precisavam e elas precisavam de mais dinheiro do que ganhavam. Até ao momento em que houve a Grande Recessão de 2008, Wall Street veio por aí abaixo e tudo cai por terra.

Continuar a ler