In memoriam John Rambo

John Rambo não pode nada contra as catástrofes climatéricas (sequência introdutória, com um tufão), e também não pode mudar a história da guerra do Vietname nem o facto de se sentir enganado pelos políticos da altura (sequência de “visões”, um pouco mais adiante). E se estas duas impotências até pareciam prometer algo de complexo ou pelo menos politicamente ambíguo (de acordo com os pergaminhos de uma personagem mais complexa e politicamente ambígua do que a vox populi ainda hoje faz crer – aquela coisa do “super-herói reaganista” e mais não se sabe o quê), as esperanças de um digno final de carreira esboroam-se rapidamente.

Continuar a ler