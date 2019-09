Haverá 100 milhões de novos pobres até 2030 devido às alterações climáticas

Os países mais pobres serão os mais afectados pelas alterações climáticas. Mas qual a dimensão deste problema? De acordo com o relatório Alinhar as Políticas de Clima e Desenvolvimento (Aligning Development and Climate Action), estima-se que haverá cerca de 100 milhões de novos pobres nos países em vias desenvolvimento até 2030 devido às alterações climáticas. Apresentado esta terça-feira em Nova Iorque num encontro paralelo à 74.ª Assembleia Geral da ONU, este documento também assinala que dois terços do investimento necessário para se atingirem os objectivos do Acordo de Paris terão de ser concentrados nos países em desenvolvimento. Conclusão: há uma interdependência entre a acção climática, o combate à pobreza e as políticas de cooperação para o desenvolvimento.

Continuar a ler