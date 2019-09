Metade dos consumidores de “novas drogas” tem diplomas universitários

Seis anos depois de encerradas as smartshops, as novas substâncias psicoactivas (NSP) que eram comercializadas naqueles estabelecimentos continuam a ser consumidas em Portugal. E, a ter em conta os resultados de uma investigação realizada no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, quase metade (49,8%) dos consumidores detêm diplomas universitários, dos quais 16,7% são doutorados.

