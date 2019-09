Rui Rio: “PS olha para o Estado como se fosse dono disto tudo”. Costa diz que proclamações de Rio são “à medida do freguês”

O “banho de ética” na política aqueceu o debate entre Rui Rio e António Costa esta segunda-feira nas rádios. O líder do PSD recusou falar directamente do secretário de Estado da Protecção Civil, Artur Neves, preferindo fazer uma “avaliação” do que é o PS e chegou a uma conclusão a partir da história dos socialistas: “O PS tem um tique quando está no poder, que é o de olhar para o Estado como se fosse o dono disto tudo. Tem a tendência para nomear os tais boys. É uma cultura dominante do PS”, disse.

Para o líder do PSD, o seu partido “nunca fez” o mesmo que o PS faz que é “instalar-se e considerar-se o dono do Estado”. Porque depois há um “défice de gestão nos serviços públicos, porque quando alguém foi nomeado não tinha as qualificações”.

Uma frase que irritou António Costa que recusou “lições de ética” e que esta era uma “acusação infundada” na história do PS. Para o primeiro-ministro, há uma confusão sobre a questão dos familiares no Governo, uma vez que em 62 gabinetes, com mais de 500 pessoas, apenas houve três casos na comunicação social “e nenhum nomeou familiares directos”. E foi aí que lembrou a Rui Rio que enquanto este foi presidente da Câmara do Porto também nomeou “a irmã” de um membro “da sua direcção” para o Rivoli.

“No PS não há é proclamações de banhos de ética que depois são à vontade do freguês. Nunca dei lições de ética de ninguém porque presumo que são tão sérios quanto eu, mas não aceito lições de ninguém”, disse António Costa.

Os dois líderes estão em debate depois das eleições regionais da Madeira e no arranque da campanha eleitoral, nas três rádios de notícias nacionais, TSF, Rádio Renascença e Antena1.

As eleições na Madeira

No início do debate, António Costa e Rui Rio, começaram por se mostrar satisfeitos com os resultados das eleições regionais da Madeira. O presidente do PSD admite que a vitória de Miguel Albuquerque “é mais pequena”, mas que esta deve ser avaliada não “em valores absolutos, mas relativos”.

“É uma vitóoria, até aqui foram todas com maioria, esta é sem, é mais pequena, mas não deve ser visto em valores absolutos, mas relativos”, disse em resposta aos jornalistas. Isto porque, defende, tem de se ver “como foram as sucessões a líderes fortes”. “É dificílimo suceder a um líder forte. Conseguiu suceder e mesmo assim ganhar as eleições”. Sobre o seu papel, Rui Rio defendeu que deu “alguma ajuda, na unidade do PSD-Madeira, que eu acho que foi fundamental”.

Já António Costa admitiu que “não tendo ganhado, perdemos”. “Foi algo frustrante, ficámos a 5 mil votos de um resultado histórico”, disse. “Ficámos quase, quase lá. É um resultado histórico” de Paulo Cafôfo.

Já sobre a ideia de o PS-Madeira ter falado na possibilidade de uma “geringonça” na região autónoma, Costa disse: “Temos de respeitar a autonomia regional. Não me vou imiscuir nessa solução de Governo. Os nossos compromissos são independentes de qualquer que seja a formação do Governo”, disse.