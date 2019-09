A maioria absoluta do PSD chega ao fim. E agora, Madeira?

O PSD perdeu a maioria absoluta na Madeira pela primeira vez em 43 anos. Mas o CDS sublinha que “o centro direita venceu as eleições”. À esquerda, o voto útil no PS atirou o Bloco para fora da assembleia regional. Neste P24 a análise do jornalista Nuno Ribeiro.

