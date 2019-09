Deputados eleitos para a XII Legislatura na Madeira

O PSD venceu as eleições legislativas regionais da Madeira, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, mais dois do que o PS (19), a segunda força política mais votada. De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o CDS-PP e o JPP elegeram 3 deputados, enquanto a CDU conquistou apenas 1 mandato.

Lista dos deputados eleitos para a XII Legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira:

PSD

1.Miguel Filipe Machado de Albuquerque

2.Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado

3.José Lino Tranquada Gomes

4.Maria da Conceição Franco Pereira

5.José Jardim Mendonça Prada

6.Jaime Filipe Gil Ramos

7.Rubina Maria Branco Leal Vargas

8.Bruno Miguel Barroso de Moura Melim

9.Brício André Martins de Araújo

10.Carlos José Fernandes Ribeiro

11.Rui Emanuel de Sousa de Abreu

12.Manuel Higino de Sousa Teles

13.Nuno Dinarte de Gouveia Maciel

14.Cláudia Marina Rodrigues Gomes

15.Bernardo Manuel Oliveira e Castro Caldeira

16.José Gualberto Mendonça Fernandes

17.Clara Tiago de Sousa Coelho

18.Guido Andrade Gonçalves

19.Cláudia Carina Marques Perestrelo

20.Sónia Barros Silva

21.Edgar Válter Castro Correia

PS

1.Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

2.João Emanuel Silva Câmara

3. Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Palionelli

4. Marina Sofia Silva Barbosa Viríssimo

5. Élvio Henriques de Jesus

6. Maria Elisa Rosa de Albergaria Seixas

7. Victor Sérgio Spínola de Freitas

8. Jacinto Serrão de Freitas

9. Olga Maria de Ascensão Fernandes

10.Rúben Maciel Correia Ribeiro Eiras

11.Avelino Perestrelo da Conceição

12.Sílvia Cristina Sousa da Silva

13.Rui Alberto Pereira Caetano

14.José Miguel Mafra Iglésias

15.Mafalda Isabel de Jesus Gonçalves Figueira

16.Sérgio Miguel Sousa Gonçalves

17.Luís Miguel Paixão Brito

18.Sofia Maria Araújo Canha Sousa

19.Beto Ramos Mendes

JPP

1. Élvio Duarte Martins Sousa

2. Paulo Tarsício de Gouveia Rodrigues Alves

3. Rafael Fabrício Gomes Nunes

CDS-PP

1. Rui Miguel da Silva Barreto

2. José Manuel de Sousa Rodrigues

3. Ana Cristina Monteiro dos Santos

CDU (PCP/PEV)

1. Edgar Freitas Gomes da Silva