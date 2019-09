Cerca de 11.500 emigrantes já votaram

Mais de 11.500 emigrantes já votaram via postal para as legislativas até 20 de Setembro, informou esta segunda-feira a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Das 15.516 cartas com os boletins de votos já recebidas, a esmagadora maioria é da Europa, com 11.339 respostas, de acordo com um relatório divulgado pelo SGMAI no seu site com informações e números sobre o processo eleitoral das eleições legislativas.

Da América chegaram 170 respostas, da Ásia e Oceânia cinco e de África duas, segundo este relatório que terá actualização diária no site do SGMAI. Só 0,15% dos cerca de 1,4 milhões de eleitores no estrangeiro optaram pelo voto presencial nos consulados, com a França, que concentra mais de 400 mil inscritos, a registar apenas 24 pedidos, segundo dados da Administração Eleitoral.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No total, há 1.466.754 eleitores registados no estrangeiro e uma esmagadora maioria -- 1.464.514 -- optou pela votação pela via postal, segundo o relatório divulgado pelo SGMAI. A abstenção nos círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), que elegem dois deputados cada, é tradicionalmente muito alta.

O boletim de voto pode ser enviado até 6 de Outubro, dia das eleições, devendo ser recebido em Portugal até 16 de Outubro, data da contagem e apuramento dos resultados em Lisboa.

Depois das europeias de Maio, as legislativas vão testar novamente a participação dos emigrantes com o novo universo eleitoral, que com o recenseamento automático para os residentes no estrangeiro passou de cerca de 300 mil eleitores para mais de 1,4 milhões.