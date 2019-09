“Como se atrevem?” O discurso de Greta Thunberg na Cimeira da Acção Climática

"Vocês estão a falhar-nos. Mas os jovens estão a começar a compreender a vossa traição", disse Greta Thunberg num discurso emocionado na Cimeira da Acção Climática em Nova Iorque. "Os olhos de todas as gerações futuras estão em vocês. E se vocês escolherem falhar-nos, nós nunca vos vamos perdoar. Não vos vamos deixar seguir impunes. Aqui e agora é onde vocês devem estabelecer o limite. O mundo está a acordar. E a mudança está a chegar, quer vocês queiram ou não."

Revê o dicurso da jovem activista na Cimeira da Acção Climática que decorre esta segunda-feira, 23 de Setembro, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. A Cimeira acontece numa era de sinais contraditórios: enquanto as sondagens indicam que há cada vez mais pessoas preocupadas com as alterações climáticas e a população jovem está mobilizada como nunca, as mudanças políticas em países importantes, como os EUA ou o Brasil, põem em causa as metas estabelecidas nos últimos anos.

