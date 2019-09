“As FARC sempre tiveram uma política de jogo duplo”

Passo a passo, o processo de paz na Colômbia vai fazendo o seu caminho, com alguns avanços e vários recuos, como a recente dissidência do antigo “número dois” das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Iván Marquez. Uma das dimensões mais relevantes para a reconciliação nacional, mas de difícil progresso, é a da política de memória histórica sobre o conflito. O director do Centro de Memória Histórica, Darío Acevedo, explica o que torna distinto o caso colombiano, onde “é muito difícil chegar a um consenso”. Crítico do modelo do acordo de paz assinado em 2016, defende ajustes para que não haja impunidade de quem cometeu crimes de lesa-humanidade.

Continuar a ler