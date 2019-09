Esgoto a céu aberto em Monsanto causado pela “ruptura num colector público”

Após o Festival Iminente que decorreu de 19 a 22 de Setembro, junto ao panorâmico de Monsanto, em Lisboa, começaram a surgir denúncias nas redes sociais que davam conta de esgotos a céu aberto naquela zona. Conforme averiguou o PÚBLICO, no local era possível encontrar descargas de esgotos, assim como luvas e bocados de comida.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) já se pronunciou, justificando numa nota publicada na página oficial da CML no Facebook que “foi detectada ontem, cerca das 14h, a existência de uma ruptura num colector público, com a presença de resíduos e de um forte odor junto da encosta circundante ao parque de estacionamento”.

No domingo, uma equipa da CML iniciou “os procedimentos para limpar o terreno através da remoção das terras afectadas, que se encontram numa zona de difícil acesso, garantindo que não há qualquer impregnação e contaminação do solo”. Esta segunda-feira, segundo confirmou o PÚBLICO, as operações de limpeza e inspecção prosseguiam no local, com elementos da protecção ambiental e da Câmara Municipal de Lisboa.

“Ao contrário do que tem sido referido, a presença de resíduos no terreno não está ligada ao uso das casas de banho, que são respeitadoras das mais elevadas normais ambientais, certificadas pela CML”, prossegue a nota. Na origem estará então a ruptura de um colector, que tinha sido alvo de uma vistoria a 10 de Agosto, antes da realização do Festival Iminente.

Elementos da organização do Festival Iminente esclareceram ao PÚBLICO que estavam a averiguar as causas do sucedido, visto que o seu sistema não funciona por descargas. O objectivo era que este fosse um festival eco-friendly (inclusive sem plásticos, com o uso de copos reutilizáveis e com o acesso vedado a automóveis) , não pretendendo causar qualquer impacto no meio ambiente.