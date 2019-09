Há cada vez mais novas lojas de rua a abrir portas em Lisboa e Porto

Com o impulso do turismo, o comércio de rua tem vindo a crescer nas duas maiores cidades portuguesas. De Janeiro a Agosto abriram 200 novas lojas em Lisboa e 55 no Porto, dá conta a consultora Cushman & Wakefield (C&W) no seu relatório sobre o investimento em imobiliário comercial, divulgado esta segunda-feira.

Em 2018, o investimento em comércio movimentou 3 mil milhões de euros e, até Agosto deste ano, este mercado já está nos cerca de 1,6 mil milhões de euros. E há negociações a decorrer que rondam “os 1,5 mil milhões de euros”, o que significa que, se se concretizarem em 2019, “Portugal atingirá um novo máximo histórico no volume de investimento imobiliário comercial”, diz a consultora

São os escritórios e o retalho que lideram os valores, sendo que desde o inicio do ano foram registadas mais de 550 operações de retalho, 71% das quais em comércio de rua e 60% dos quais localizados na Grande Lisboa.

O sector da restauração foi o mais activo, representando 55% das novas aberturas, porém apenas 13% da área contratada.

Em relação às lojas de comércio de rua, em Lisboa foi a zona das Avenidas Novas a preferida, seguida do Chiado e do eixo Cais do Sodré/Santos. A zona da Avenida de Roma apresenta a menor taxa, com apenas 4%.

É na zona do Chiado, em Lisboa, onde se encontram as rendas mais elevadas, atingindo já os 130 euros por metro quadrado/mês. Um valor muito acima dos 100 euros m2/mês que vigora nos centros comerciais. A própria Baixa de Lisboa mantém as rendas nos 115 euros/m2/mês, enquanto a Avenida da Liberdade, onde existe muitas marcas de luxo, regista rendas por volta dos 95€/m2/mês.

No Porto, é a zona da Baixa que se encontra em destaque, com a rua de Santa Catarina na liderança, apresentando uma renda de topo de 75€/m2/mês. A zona dos Clérigos está nos 50€/m2/mês devido ao destaque que tem vindo a ganhar nos últimos anos. Já o eixo das Flores/Mouzinho da Silveira, segundo a C&W, exibe valores mais baixos, embora ainda registe um “importante crescimento”. A renda mais elevada encontra-se actualmente nos 40€/m2/mês.

A C&W concluiu que “o aumento do poder de compra das famílias portuguesas continua a estimular o sector do retalho” e este continua activo e as rendas de mercado estabilizadas.

Texto editado por Ana Fernandes