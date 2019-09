Câmara do Porto apresenta “plano B” para o Matadouro nas próximas semanas

O presidente da Câmara do Porto revelou esta segunda-feira que o “plano B” para fazer avançar o projecto do Matadouro Industrial de Campanhã vai ser apresentado nas “próximas semanas”, considerando um “escândalo” que ainda não haja decisão do Tribunal de Contas. O visto ao contrato de empreitada para a reconversão e exploração do Matadouro durante 30 anos e por 40 milhões de euros, que a empresa municipal Go Porto queria celebrar com a Mota-Engil, foi recusado em Fevereiro pelo Tribunal de Contas (TdC), que apontou várias ilegalidades.

À data, Rui Moreira, acusou o TdC de “matar o projecto” do Matadouro com a recusa do visto prévio à empreitada, numa “intromissão inadmissível” que “extravasa competências” sem acolher “a separação de poderes”. Dias mais tarde, a 19 de Fevereiro, o município anunciou que ia entregar no TdC o recurso sobre o Matadouro Industrial, cuja decisão continua pendente.

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião do executivo desta segunda-feira, o independente explicou que, até ao momento, o município ainda não recebeu qualquer resposta ao recurso interposto, considerando o arrastar do processo “um escândalo”. “Tivemos dez dias para apresentar recurso, mas até hoje não tivemos resposta. Quer isto dizer que não podemos ficar à espera”, defendeu.

Apesar de ter “confiança” que a autarquia “fez tudo bem”, a cidade não pode ficar à espera, pelo que o município vai “avançar para um Plano B” que irá apresentar “nas próximas semanas”, disse. Rui Moreira não adiantou, contudo, qualquer pormenor sobre este “plano B” que será apresentado primeiramente ao executivo camarário.

Durante a discussão e aprovação, por unanimidade, da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Corujeira, o presidente da Câmara do Porto tinha já deixado claro que a requalificação da Praça da Corujeira e das ruas adjacentes só fazia sentido se o projecto do Matadouro avançasse, garantindo que o avanço deste projecto é “fundamental” para a requalificação da zona oriental da cidade.