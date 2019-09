Leilão de colecção de carros no Alentejo ultrapassou os 10 milhões de euros

A avaliação rondava os 11 milhões de euros e o total angariado neste “leilão inédito” não ficou muito longe: exactamente 10.191.425 euros, segundo dados da leiloeira responsável, a Sotheby’s. Foi este o valor conseguido pela colecção privada de automóveis, repleta de raridades, que foi desenvolvida ao longo de três décadas por Ricardo Sáragga e leiloada no sábado numa herdade de que é proprietário perto de Alcácer do Sal e da Comporta.

Foi com casa cheia, num ambiente festivo (entre “aplausos e ovações de pé") e muito internacional ("estavam representados pelos menos 38 países”, sublinham em comunicado), que a venda dos lotes, composta por um total de 127 carros, decorreu.

1931 Pierce-Arrow Model B125 Roadster. Note-se que este foi o carro que tornou possível conjugar o conceito desportivo com o emblema Pierce-Arrow. €140.000 - €180.000 Tom Wood/RM Sotheby's Uma colecção avaliada em 11 milhões de euros cujo leilão, em lotes sem reserva, atrai coleccionadores de todo o mundo Rui Gaudêncio 1911 De Tamble Model G Roadster. O mais antigo. Um popular Torpedo Runabout, restaurado em azul escuro, a cor padrão do Model T antes da adopção do preto, em 1913. Imaculado e com todos os detalhes bem tratados, destaca-se o interior forrado em pele. Pelo facto de o volante surgir à direita, calcula-se que terá sido entregue novo no Reino Unido, vindo posteriormente para Portugal. €50.000 - €60.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1912 Ford Model T Torpedo Runabout. O imaculado. Muitos vezes descrito como o mais emblemático desportivo francês, o Amilcar deve o seu nome aos fundadores. O primeiro automóvel que produziram foi o Type CC, desenhado pelo antigo engenheiro da Citroën Edmond Moyet. Era um pe-queno automóvel com carroçaria torpedo e um motor de válvulas laterais com 903 cc, que conheceu bastante sucesso em provas de rampa. €20.000 - €30.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1925 Amilcar CGS. O francês emblemático. Um inesperado talento, criado por Joseph Lamy e Emile Akar, que levou o primeiro a considerar a produção de uma variante realmente desportiva. Tom Wood/RM Sotheby's 1925 Amilcar CGS. Com uma velocidade máxima de 120 km/h, tornou-se bastante popular na competição, particularmente no Reino Unido. Tom Wood/RM Sotheby's 1925 Amilcar CGS. Foi matriculado em Portugal em 1973. €40.000 - €50.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1931 Bentley 8-Litre Tourer. O musical. O carro com que a Bentley pretendia derrotar a rival Rolls Royce e com o qual colocou os fãs da primeira a “ouvirem música” — o tubo de escape estava revestido em amianto, por sua vez envolto em alumínio, para reduzir a ressonância. Tom Wood/RM Sotheby's 1931 Bentley 8-Litre Tourer. Este exemplar, o 11º a ser completado, estreou-se em Singapura, com o empresário Eu Tong Sem aos comandos (graças ao qual ficou conhecido por “berlina do harém”). Tom Wood/RM Sotheby's 1931 Bentley 8-Litre Tourer. Em ano de centenário da marca, esta é uma das estrelas do leilão. €700.000 - €800.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1931 Pierce-Arrow Model B125 Roadster. O desportivo. Resultado da fusão entre a Pierce-Arrow e a Studebaker, que permitiu o desenvolvimento de motores de oito litros. Tom Wood/RM Sotheby's 1931 Pierce-Arrow Model B125 Roadster. Este Model B125 Roadster exibe as emblemáticas características da marca: faróis montados nos guarda-lamas, três farolins traseiros agrupados e o arqueiro como mascote de radiador. Tom Wood/RM Sotheby's 1938 Talbot 3-Litre Tourer. O sobrevivente. Um raro sobrevivente da indústria automóvel britânica, no período imediatamente anterior à II Guerra Mundial. O modelo, equipado com motor de 3181 cc, com cabeça em liga de alumínio, proporcionava um excelente desempenho. €20.000 - €30.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1939 BMW 327 Coupé. O celebrado. Numa combinação em dois tons de verde, com interior em pele castanha, um encantador exemplar de um dos mais celebrados BMW do período pré-Guerra. €120.000 - €150.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1939 BMW 327 Coupé Tom Wood/RM Sotheby's 1939 BMW 327 Coupé Tom Wood/RM Sotheby's 1939 Delahaye 135M Cabriolet By Chapron. O presente. Um dos 40 faustosos automóveis manufacturados, entre 1937 e 1939, foi uma encomenda especial de Tristão Guedes de Queiroz. Tom Wood/RM Sotheby's 1939 Delahaye 135M Cabriolet By Chapron. O segundo marquês da Foz adquiriu-o para dar de presente à sua mulher, Mariana Brandão de Melo Magalhães, por ocasião do nascimento da filha de ambos. €400.000 - €450.000 Tom Wood/RM Sotheby's Detalhe interior do Delahaye 135M Cabriolet By Chapron Tom Wood/RM Sotheby's 1947 HRG Aerodynamic By Fox & Nicholl. O competidor. Este HRG competiu em diversas provas portuguesas, incluindo três edições do Rali Internacional de Lisboa, entre 1948 e 1950, sendo que o seu melhor resultado foi um 5º. lugar na geral e a vitória na classe, em 1949. Tom Wood/RM Sotheby's 1947 HRG Aerodynamic By Fox & Nicholl. O seu último evento foi a Rampa do Gradil de 1951, onde terminou em 5º. lugar da classe. €180.000 - €250.000 Tom Wood/RM Sotheby's O HRG Aerodynamic numa foto de época Cortesia de Adelino Dinis O HRG Aerodynamic numa foto de época Cortesia de Adelino Dinis 1951 DB Type HBR Cabriolet. A referência. Os DB eram, nas categorias de cilindrada mais baixa, uma referência do automobilismo na década de 1950. E este exemplar concreto não é excepção. Tom Wood/RM Sotheby's 1951 DB Type HBR Cabriolet. O modelo foi entregue novo ao piloto amador José Emídio da Silva, que o utilizou com muito sucesso num conjunto ecléctico de provas. Tom Wood/RM Sotheby's 1951 DB Type HBR Cabriolet. O carro participou nas provas de circuito, rampas e ralis, que compunham o panorama automobilístico português, no início dos anos 1950. €70.000 - €90.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1951 Simca 8 Sport Cabriolet. O elegante. Um dos modelos que criou dificuldades aos Delahaye e Talbot, quatro vezes mais caros, nos concursos de elegância franceses, e que teve tal popularidade que a Facel, encarregue pela produção, não conseguiu durante um tempo dar conta das encomendas. €80.000 - €100.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1951 Volkswagen Beetle Split-Window. O clássico. Ícone da cultura popular e um dos automóveis mais importantes do século XX. Tom Wood/RM Sotheby's 1951 Volkswagen Beetle Split-Window. O Carocha foi um dos modelos mais vendidos de sempre (mais de 21 milhões de unidades), surgindo aqui na cobiçada versão Split Window. €40.000 - €60.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1955 Ford Thunderbird. O distinto. Um automóvel distinto e luxuoso, que criou, na década de 1950, um segmento de mercado específico nos EUA. Tom Wood/RM Sotheby's 1955 Ford Thunderbird. O equipamento de série incluía direcção assistida ou até mesmo bancos de regulação eléctricos – um mimo para a época. €30.000 - €40.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1955 WD Denzel 1300. O raro. Um dos 30 sobreviventes conhecidos dos cerca de 65 WD Denzel 1300 construídos que esteve presente em algumas provas de velocidade e de ralis, tendo a sua melhor classificação sido obtida no Rali São Pedro de Moel, em Agosto de 1956. Tom Wood/RM Sotheby's 1955 WD Denzel 1300. Já neste século, após restauro, foi apresentado no prestigiado Cascais Concours ’Elegance. €380.000 - €450.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1956 Lancia Aurelia B24s Convertible By Pinin Farina. O revolucionário. Com soluções técnicas inovadoras — como a carroçaria monobloco, a suspensão independente nas quatro rodas e o primeiro motor V6 produzido em série —, esta versão descapotável saiu dos estúdios da Pinin Farina. O radical descapotável de dois lugares foi ainda protagonista no filme A Ultrapassagem (1962), de Dino Risi. €220.000 - €280.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1958 Peugeot 403 Cabriolet. O actor. O Peugeot 403 Cabriolet foi estrela da série Columbo, sendo conduzido pelo próprio detective a quem Peter Falk dava vida. Desenhado por Pininfarina, era movido por um motor de quatro cilindros de 1468 cc. €20.000 - €30.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1959 Vespa 400. O microcarro. A Piaggio, famosa pela sua icónica scooter, lançou o microcarro 400 no Mónaco, em 1957, obtendo uma resposta entusiástica. Tom Wood/RM Sotheby's 1959 Vespa 400. A estrutura era um monobloco, com uma suspensão única. €20.000 - €30.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1960 Chevrolet Corvette. O icónico. Pintado em vermelho Roman, com flancos brancos e interior encarnado a combinar, este é um dos 10.261 Corvette produzidos pela GM, na sua fábrica de St. Louis, no Missouri, em 1960, e um notável exemplar do icónico desportivo americano. €60.000 - €80.000 Tom Wood/RM Sotheby's Detalhe do interior encarnado Tom Wood/RM Sotheby's 1961 Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Fixed-Head Coupé. O primeiro coupé. Um dos primeiros 100 E-Type Coupé, quase integralmente produzidos à mão na fábrica da Jaguar, em Coventry, Reino Unido, e um dos mais antigos a revelarem um chão direito que, achava-se, beneficiava a aerodinâmica. €140.000 - €160.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1964 Citroën 2cv 4x4 ‘Sahara’. O aventureiro. O Citroën 2CV foi um dos automóveis mais populares na Europa no século passado. Tom Wood/RM Sotheby's 1964 Citroën 2cv 4x4 ‘Sahara’. Neste caso, é apresentada a inusitada versão Sahara, com dois motores independentes que permitiam apresentar tracção integral. €80.000 - €100.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1964 Porsche 356 C 1600 SC Coupé By Karmann. O último. Exemplar da série C que seria a última geração do 356. Tom Wood/RM Sotheby's 1964 Porsche 356 C 1600 SC Coupé By Karmann. O topo de gama SC tornou-se, na época, o mais potente modelo Porsche, tendo sido entregue novo em Lisboa. €80.000 - €110.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1965 Ford Mustang Convertible. O selvagem. A combinar com a natureza selvagem do animal que ostenta no emblema, um dos poucos modelos da primeira geração que chegaram à Europa. Tom Wood/RM Sotheby's 1965 Ford Mustang Convertible. O motor de seis cilindros em linha debita 120cv. €30.000 - €40.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1966 Mercedes-Benz 600 Sedan By Chapron. O cultural. Corria o ano de 1966 quando Nubar Gulbenkian, primogénito de Calouste, decidiu que o seu Mercedes-Benz 600 devia ter tecto panorâmico. A marca alemã recusou, mas Nubar não se incomodou por isso: encomendou uma carroçaria ao atelier de Henri Chapron e ganhou um automóvel de características únicas. Tom Wood/RM Sotheby's 1966 Mercedes-Benz 600 Sedan By Chapron. Além do tejadilho panorâmico, apresenta detalhes pouco habituais: o tablier não tem madeira (foi substituída por pele), há suportes especiais para cachimbos ou um minifrigorífico. Tom Wood/RM Sotheby's 1966 Mercedes-Benz 600 Sedan By Chapron. Chegou a Portugal também de uma forma pouco ortodoxa: o automóvel foi deixado em testamento por Nubar Gulbenkian ao seu jardineiro português. €300.000 - €400.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1967 Fiat Dino Spider. O desejado. Um dos descapotáveis italianos mais desejados. Tom Wood/RM Sotheby's 1967 Fiat Dino Spider. O modelo foi criado em meados dos anos de 1960 como parte de um acordo entre a Fiat e a Ferrari para homologar um motor de seis cilindros para Fórmula 2. €60.000 - €80.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1967 Porsche 911 S Coupé. O brilhante. Para os admiradores dos primeiros Porsche 911, um representante da versão mais potente. Tom Wood/RM Sotheby's 1967 Porsche 911 S Coupé. Com 160cv, acelerava dos 0 aos 100 km/h em sete segundos!. €150.000 - €180.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1971 Lotus 69. O talentoso. Conduzido pelo talentoso especialista Lotus, Ernesto Neves, um vitorioso, tendo conseguido distinguir-se na Rampa da Pena, no Circuito de Montes Claros (no Parque de Monsanto), em Vila do Conde e no Autódromo do Estoril. Tom Wood/RM Sotheby's 1971 Lotus 69. Em 1972, competiu na Formula Ford World Final, integrada no programa da corrida John Player Challenge Trophy, onde alcançou um brilhante 7º. Lugar. €20.000 - €30.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1972 Porsche 911 E. O confortável. Um E Targa de 1972, que capta as atenções dos entusiastas da marca e cujo motor original foi substituído por outro de 1973, da mesma especificação. €70.000 - €100.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1972 Alpine-Renaut A110 1300. O entusiasta. Ícone do desporto automóvel francês para toda uma geração de entusiastas dos ralis, um exemplar em especificação de rali/estrada, que inclui cintos de três pontos, faróis Cibie adicionais e pneus maiores. €60.000 - €80.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring. O especial. Um dos cinco exemplares entregues por encomenda especial em Signal Orange com interior em couro preto. Tom Wood/RM Sotheby's 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring. A unicidade do modelo foi celebrada no livro “50 Anos da Porsche em Portugal”. €450.000 - €550.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1986 Ferrari 328 GTB. O veloz. Com uma saudável potência de 270cv, garante uma velocidade máxima de 270 km/h e cumpre os 0-100 km/h em apenas 5,5 segundos. €70.000 - €90.000 Tom Wood/RM Sotheby's 1990 BMW M3 Cabriolet. O excepcional. O M3 Cabriolet de 1990 beneficia da versão de 212 cv do motor S14 de 2,3 litros da BMW, que se tornou o padrão na versão europeia do M3. Tom Wood/RM Sotheby's 1990 BMW M3 Cabriolet.É ainda hoje considerado um dos melhores automóveis focados na experiência de condução da década de 1980. €60.000 - €90.000 Tom Wood/RM Sotheby's 2001 BMW Z8. O 007. Foi protagonista ao lado de Pierce Brosnan em "007 - O Mundo Não Chega" (1999) e depressa impressionou pelos seus atributos que conseguiram, até, ultrapassar o Ferrari 360 Modena em testes de aceleração. €150.000 - €180.000 Tom Wood/RM Sotheby's 2007 Fiat Panda Cross 4x4. O fora da caixa. Entre tantos clássicos e raridades, o Panda Cross 4x4 parece carta fora do baralho. No entanto, este poderá ser um dos clássicos futuros. €5.000 - €10.000 Tom Wood/RM Sotheby's 2017 Aston Martin V8 Vantage AMR. O futurista. Mais um agente secreto, desta feita ao serviço do "Bond" Daniel Craig. Tom Wood/RM Sotheby's 2017 Aston Martin V8 Vantage AMR. Sendo um dos exclusivos 200 exemplares, apresenta-se com uns expressivos 430cv. €100.000 - €130.000 Tom Wood/RM Sotheby's “Esta não é a minha primeira colecção de carros, e certamente não será a última”, diz Sáragga Rui Gaudêncio “Todos os veículos estão prontos para ir para a estrada: a trabalhar e legais” Rui Gaudêncio Em 127 propostas há muita diversidade e carros para todos os gostos Rui Gaudêncio A maioria apresenta-se como de origem Rui Gaudêncio Numa colecção avaliada em 11 milhões de euros há ainda preços para todas as carteiras Rui Gaudêncio Rui Gaudêncio Fotogaleria

No topo do valor, surgiu um Bentley 8-Litre Tourer de 1931: saiu por nada menos que 680 mil euros (ainda assim, o desejo era de que ficasse entre 700 e 800 mil). No relatório da Sothebys, logo em 2.º lugar em valor ficou o Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring de 1973: 602.375 euros.

“Foi uma venda significativa”, comenta em comunicado Paul Darvill, especialista automóvel da RM Sotheby’s, acrescentando que “muitos lotes excederam as estimativas e, no geral, o leilão decorreu de modo admirável”. Houve casos em que o valor base duplicou – é dado como exemplo o Amilcar CGS 1925, que saiu por 100.050 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Um momento do leilão DR/RM Sotheby's

15 automóveis de alto valor

Bentley 8-Litre Tourer de 1931: 680 mil euros Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring de 1973: 602.375 euros Delahaye 135M Cabriolet de 1939: 331.250 euros WD Denzel 1300 de 1955: 314.375 euros Mercedes-Benz 600 Sedan de 1966: 342.500 euros Porsche 911 Carrera RS 1992: 241.250 euros Lancia Aurelia B24S Convertible 1956: 231.125 euros Alpine-Renault A110 1300; 195.500 ("o dobro do esperado") Porsche 911 GT3 RS 2010: €174.800 euros BMW Z8 2001: 165.600 euros HRG Aerodynamic 1947: 165 mil euros Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupé 1961: 161 mil euros Pierce-Arrow Model B125 Roadster 1931: 158.125 euros Porsche 911 S Coupé 1967: 157.550 euros Porsche 356 B Roadster: 151.800 euros