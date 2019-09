A francesinha faz a festa na Baixa do Porto. Há 20 diferentes para provar

Há 11 dias para desfrutar de nova edição da festa da francesinha, que traz como companhias a cerveja e a música ao vivo. De 26 de Setembro a 6 de Outubro estarão quatro restaurantes a confeccionar o “ícone popular tripeiro” em permanência na Praça de D. João I.

No menu, podem encontrar-se duas dezenas de propostas assinadas pela Alfândega d'Ouro, Cufra, Madureira’s e Inova. Segundo a organização, a Essência do Vinho, haverá 440 lugares sentados à disposição para saborear a iguaria que já por várias vezes foi considerada um dos "melhores sabores locais europeus” ou uma das melhores sandes do mundo – recentemente, foi a francesinha do Café Santiago a surgir em top internacional.

A entrada é livre nas tardes de segunda a sexta-feira, mas nos restantes horários há que pagar um bilhete de 3 euros, que dá direito a uma cerveja.

O evento conta com um menu variado de “cervejas especiais”, garantido pelo patrocinador (a Super Bock).

Às sextas-feiras e sábados à noite, está também garantida música ao vivo, com Vítor Peixeiro e Rui Vilhena (Vozes da Rádio).

Em 2018, segundo dados da organização, o festival Francesinha na Baixa recebeu cerca de 18 mil visitantes.

Informações

Francesinha na Baixa – 26 de Setembro a 6 de Outubro

Praça D. João I, Porto

Horários: Sexta e sábado das 12h às 24h; de domingo a quinta das 12h às 23h – com excepção do primeiro dia do festival, 26 de Setembro, em que se encontra aberto apenas entre as 19h e as 24h

Preços: Entrada livre de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Restantes horários e fim-de-semana, 3,00€ com direito a uma cerveja à escolha

Francesinhas a partir de 8 euros