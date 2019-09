INE refez as contas: mais investimento, mais exportações e mais PIB

Mais investimento, mais exportações e mais PIB. O Instituto Nacional de Estatística (INE) actualizou as suas contas dos últimos anos para a economia e, com recurso a mais informação e algumas mudanças metodológicas, chegou à conclusão de que os resultados foram afinal mais positivos do que se pensava. A realidade do dia-a-dia dos portugueses é a mesma, mas na hora de fazer um balanço da legislatura – e com a campanha eleitoral a arrancar - o Governo ficou com números mais positivos para mostrar quando defender o seu desempenho na frente económica.

