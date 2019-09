Alterações metodológicas reduzem défice de 2018

O défice público em 2018 foi afinal de 0,4% do PIB, um valor ligeiramente mais baixo do que o anunciado em Março, numa revisão provocada na sua maioria pela alteração da base de cálculo do PIB. O rácio da dívida pública, pelo contrário, é agora mais alto do que o apresentado há seis meses, também devido a alterações metodológicas.

Os valores apresentados esta segunda-feira pelo INE para a evolução das finanças públicas portuguesas no ano passado – a segunda notificação de 2019 no âmbito do procedimento dos défices excessivos – revelam algumas mudanças importantes relativamente à primeira notificação, realizada há seis meses.

Em vez do défice público de 0,5% do PIB anunciado em Março, o INE revela agora que o défice se ficou pelos 0,4%. Isto acontece no quadro de uma mudança de base das contas nacionais que passou a ser de 2016, substituindo a base de 2011. A nova base implica a utilização de novas metodologias, quer para a quantificação das contas públicas quer para o cálculo do PIB.

No caso do défice, a diferença no valor final não se deve tanto ao valor absoluto do saldo orçamental, que passou de um valor negativo de 912,8 milhões de euros para 910,8 milhões, mas sim ao facto de o PIB ser agora maior em mais de 2000 milhões de euros, com um crescimento nominal de 4,1%, em vez dos 3,6% antes calculados. Isto fez com que o défice em percentagem do PIB tivesse recuado.

No caso da dívida pública, a revisão foi realizada em alta, tal como já tinha sido anunciado em Agosto pelo Banco de Portugal. Aqui, a grande diferença tem a ver com a mudança metodológica que passou a incluir no cálculo da dívida os juros capitalizados dos certificados de aforro (que em 2018 ascenderam a 4258 milhões de euros).

Deste modo, mesmo tendo em conta que o PIB foi revisto em alta, a dívida pública em 2018 passou dos 121,5% do PIB calculados em Março para 122,2% agora.

Para 2019, os números estimados pelo Ministério das Finanças também sofrem algumas revisões, nomeadamente por causa do valor do PIB mais alto que resulta da mudança de base contabilística, mas não o suficiente contudo para alterar a meta do Governo para o défice público, que se mantém em 0,2%. Para a dívida pública, utilizando as novas metodologias, o Executivo reviu em alta a sua meta de 118,7% para 119,3%.