Acções da Cofina sobem 4,7% com a OPA à dona da TVI

No primeiro dia em bolsa depois de a Cofina ter anunciado o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, as acções do grupo de media que detém o Correio da Manhã estão a disparar no arranque da sessão desta segunda-feira, com uma subida de 4,7% a meio da manhã. O negócio foi oficialmente confirmado no último sábado.

Hoje, cada título da Cofina vale 0,512 euros, mais 0,023 euros do que a cotação de 17 de Setembro, dia a partir do qual títulos ficaram suspensos por estarem a decorrer as últimas negociações. Ao voltarem à negociação ao início da manhã, as acções chegaram a estar a negociar a um valor mais alto, com uma valorização superior aos 8% e pouco depois das 9h ainda estavam acima dos 6%, para depois começarem a abrandar.

Em sentido oposto estão os títulos da Media Capital, um título com baixa liquidez em bolsa. A cotação da dona da TVI também voltou a negociar hoje e está a recuar 2,36% durante esta manhã, para os 2,48 euros, continuando acima do valor que a Cofina se propõe pagar na OPA por cada acção da empresa (2,3336 euros).

A operação de compra da Media Capital à Prisa por parte da empresa de Paulo Fernandes — dona do Correio da Manhã, da CMTV, do Record, da Sábado e do Negócios — implica duas frentes: um acordo de compra e venda do capital que os espanhóis detêm no grupo de media através do fundo Vertix (uma participação de 94,69%); e uma OPA sobre os restantes títulos da Media Capital (ou seja, os 5,31% dispersos no mercado).

Na OPA, a Cofina oferece 10,4 milhões de euros, “ao qual se deduzirá qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada acção, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício ou de distribuição de reservas”.

Na operação de compra e venda dos 94,69% da Prisa na Media Capital (via Vertix) ficou acordado que a Cofina pagará 2,13 euros por acção, abaixo do que está a ser posto em cima da mesa para que os accionistas minoritários vendam os seus títulos.

Ao todo, a operação da compra da dona da TVI supera os 250 milhões de euros (10 milhões da compra em mercado, mais 180 milhões de euros e cerca de 60 milhões de euros de dívida).

Para avançar para este negócio, a Cofina vai ter “um ou mais aumentos do capital social” com “novas entradas em dinheiro”, no montante necessário “para, conjuntamente com a parcela de financiamento bancário a contrair pelo oferente, financiar a aquisição da participação da Prisa”.

Para isso, deverá entrar no negócio o empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul. O negócio envolve ainda o banco espanhol Abanca, ao mesmo tempo em que a Cofina deverá ter o apoio financeiro do grupo espanhol Santander e do francês Société Générale.

Além da TVI, a Media Capital controla a Media Capital Radios (com a Rádio Comercial, a Smooth, a m80 e a Cidade) e é dona de uma das principais produtoras de ficção (a Plural Entertainment) e ainda da Emav (Empresa de Meios Audiovisuais).