Messi arrebata The Best 2019 e supera Ronaldo e Van Dijk

Lionel Messi falhou o prémio Puskas, mas surpreendeu o Scala de Milão ao vencer, pela sexta vez, o prémio de melhor jogador do Mundo, entregue esta segunda-feira pela FIFA, sucedendo ao croata Luka Modric como vencedor da quarta edição do troféu “The Best”. Um galardão que recebeu das mãos do compatriota do holandês Virgil van Dijk, o antigo astro rossonero Ruud Gullit. Cristiano Ronaldo voltou a primar pela ausência.

Messi superou o defesa-central de 28 anos e Cristiano Ronaldo, que soma cinco troféus com o carimbo da FIFA. No caso do argentino, acresce mais um às quatro Bolas de Ouro/FIFA entre 2010 e 2015 (período durante o qual o organismo se associou ao prémio da France Football) e ao galardão FIFA Jogador do Ano (2009); no caso do português, contabilizam-se duas Bolas de Ouro partilhadas pela revista francesa e pela FIFA, dois The Best e uma distinção FIFA Jogador do Ano (2008).

“Os prémios individuais são uma coisa secundária, porque o mais importante é o colectivo, mas esta é uma noite especial para mim, porque tenho aqui a minha mulher, dois filhos e é a primeira vez que vêm todos a uma gala destas. Isso é algo único e não tem preço”, resumiu Lionel Messi, durante o curtíssimo discurso de vitória.

Tal como há um ano, em Londres, Ronaldo não participou na gala de entrega dos prémios dos melhores do planeta, apesar de se encontrar dispensado do jogo da Juventus nesta terça-feira, em Brescia, a menos de 100 quilómetros da capital financeira e da moda italiana.

A Gazzetta dello Sport havia antecipado a ausência do avançado português da Juventus, notícia confirmada pouco depois de iniciado o desfile das estrelas do futebol mundial na passadeira vermelha do Scala. Antes mesmo, através de uma passagem em revista das redes sociais - onde as fotos de viagem e da chegada a Milão dos principais candidatos aos diversos prémios se sucediam - percebia-se que o rei dos social media estava off.

Apesar dos três troféus conquistados (Liga das Nações, scudetto e Supertaça de Itália), o prato da balança acabou por pender para Lionel Messi, vencedor da La Liga, de Espanha, com o Barcelona, e da sexta bota de ouro (36 golos), que foi superado pelo húngaro Dániel Zsóri na corrida pelo prémio Puskas (melhor golo). Por seu lado, Van Dijk apresentava-se com duas conquistas pelo Liverpool (Liga dos Campeões e Supertaça Europeia) e uma final na Liga das Nações, perdida para Portugal.

O Liverpool esteve em destaque com a eleição do técnico alemão Jurgen Klopp como melhor treinador de 2019, embora o momento mais comovente tenha surgido em português, com o discurso de vitória de “FIFA fã” atribuído Sílvia Grecco, mãe de um jovem invisual cuja história foi apresentada ao mundo por um jornalista da Globo. Numa plateia com muitos brasileiros, não foi necessário tradução para que todos percebessem a mensagem de inclusão que o prémio, entregue por Andrea Pirlo, representa.

