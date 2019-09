Ronaldo à espera de mais um prémio FIFA

Cristiano Ronaldo é um dos três candidatos à conquista do prémio “FIFA The Best”, a ser entregue hoje ao melhor futebolista do ano pelo organismo que gere a modalidade a nível mundial. Numa cerimónia que decorre, pela primeira vez em Milão, no Teatro La Scala, o internacional português, actualmente a jogar na Juventus, é um dos finalistas, juntamente com o avançado argentino Lionel Messi (Barcelona) e o defesa holandês Virgil van Dijk (Liverpool).

CR7 tem para apresentar no final da sua primeira temporada a jogar no emblema italiano, a conquista da Série A e da Supertaça italiana, assinando 28 golos, para além do triunfo na Liga das Nações ao serviço da selecção portuguesa. No entanto, será a primeira vez que Ronaldo (vencedor do troféu em 2016 e 2017) chega à gala da FIFA sem o título de campeão europeu de clubes.

Essa distinção poderá exibi-la Van Dijk, que ajudou o Liverpool a conquistar o seu sexto título continental e que, muito por culpa disso, venceu o troféu de jogador do ano entregue em Agosto pela UEFA. Por esse motivo, o holandês é o grande favorito a conquistar também o prémio da FIFA, sucedendo ao croata Luka Modric, vencedor na época passada, o que, a confirmar-se, o tornaria no primeiro defesa a consegui-lo.

O terceiro candidato é Messi, que protagonizou uma época impressionante a nível pessoal, tendo marcado 51 golos em 50 jogos, para além de ter ganho a 10.ª Liga espanhola da sua carreira. Messi está ainda na corrida ao prémio Puskas, que distingue o melhor golo do ano.

No evento serão ainda distinguidos uma série de outras categorias, como as de melhor futebolista feminina, de melhor treinador e treinadora ou ainda o de melhor guarda-redes, para além do “onze” do ano.